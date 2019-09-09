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專家：降準提振信心 人民幣止貶回穩

2019-09-09 12:11經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋9日發表人民幣市場周評指出，在上周五（6日）大失所望的美國非農就業數據後，聯準會9月降息已無懸念，在美中利差持續擴大的基礎下，未來人行在利率調控上仍有餘裕。

特別是大陸國務院常務會議上也提到需降低實體經濟利率水平，所以除了本次降準外，預計之後將從調降MLF（中期借貸便利）利率上著手，引導LPR（貸款市場報價利率）下行，降低市場融資成本。

另一方面，單純引導貸款利率下滑對銀行端來說也會造成利差縮窄、收益下滑等衝擊，所以勢必將接著調降基準利率，以鼓勵金融機構繼續向市場投放資金。中美貿易摩擦既複雜，牽涉層面也十分廣泛，長久持續下去對經濟造成的損害難以估計，為了對沖緩步走弱的經濟局勢，降息降準是勢在必行。

相對於利率下行趨勢的確立，匯率則充滿更多不確定性。近期中美再度重啟經貿談判，雖有利於人民幣匯率止跌回穩，但受貿易摩擦影響，大陸總體經濟持續走弱，長期而言，只要根本的貿易摩擦依舊懸而未決，則人民幣匯率仍偏向緩步走跌的格局。

時序邁入9月，在美國關稅加徵正式實施後，人民幣匯率也一路下探近7.20元價位，續創歷史低點；但隨著中美雙方確定於10月初重啟第13輪貿易磋商，提振人民幣多方士氣，且受美國製造業指數萎縮影響，美元指數自高點回落，也支撐住人民幣匯價。

不過最激勵市場的還是人行於周五傍晚宣布降準一事，在大陸國務院常務會議拋出普遍降準的想法幾日後，人民銀行順勢宣布於9月16日全面下調存款準備金率兩碼，消息發布後人民幣匯率隨之走強，顯示市場對於未來大陸經濟走勢仍保持相對樂觀。

最終離岸人民幣對美元（USDCNH）周線升值約509點，收在7.1097元，升值幅度0.71%；而在岸人民幣對美元（USDCNY），周線升值約402點，收在7.1163元，升值幅度0.56%。

境內貨幣市場方面，月初銀行間流動性大致持穩，主要回購利率略有下滑，但幅度都不大；而在公開市場方面，人行上周僅實施一次人民幣400億元逆回購操作，累計單周淨回籠1,000億元，為連續第三周淨回籠。

目前人行在資金投放的操作上還是以維穩為主要基調，近幾周市場資金供給平穩，尤其在周五宣布降準後，後續資金面更可望樂觀看待，亦使得逆回購操作的必要性跟著減弱。

本周首看周一到期的MLF續作情況，推估等量續作的可能性偏高，而利率的調降則可能延至下一次到期日9月17日。至於境外市場，隨著中美貿易摩擦降溫，離岸人民幣貶值壓力獲得舒緩，CNH Hibor（香港人民幣拆放利率）利率水平也明顯走低，整體利率曲線平坦化。

（美聯社）
（美聯社）
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