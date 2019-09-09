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美國追討中國債誰該埋單？ 陳冲：我國不用還

2019-09-09 11:17經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

美中貿易戰插曲，美國民眾建議美國總統川普提出1913年的中國債券索賠；面對討債誰該埋單？行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今天表示，沒有道理要在台灣的中華民國來還，除非將資產都歸還中華民國；但建議兩岸人民關係條例第63條債務保留至國家統一後處理的部分，應藉此一併檢討。

陳冲表示，追討中國債一事讓他想起一段往事；當年擔任合作金庫董事長時 ，會客室掛了四幅印刷精美的債券，有大清帝國的也有1949年以前中華民國發行的，訪客問起就說「中華民國欠我的 」。合庫合併農民銀行後，也有人拿著1949年以前農民銀行發行的儲蓄券或存簿，聲稱要合庫償還。

當時已有兩岸人民關係條例第63條規定作為不還的法律基礎，但不管有没有法的基礎，另外一層道理要注意，中國農民銀行1967年在台復業，資產負債並未納入大陸中國農民銀行的資產及負債，對資產負債表中沒有的債務如何償還？

據英國經濟學人報導，美國債券持有人基金會(ABF)主席畢昂期盼川普能幫投資人要求中國償還1913年發行的債券，ABF主張雖然這些「黃金融資債券 」是舊中國政府於1913年發行，但現在的中國共產黨政府應該要繼承前政府債務負責償還；還把台灣扯進去，說現位於台灣的中華民國財政部曾聲明，「 台灣擱置償還一切舊債務，直到收復大陸為止」。

陳冲說，同樣稱中華民國，但是在台灣的中華民國並未承受1949年前中華民國大部分的資產，有何道理償還負債？如將資產歸還「中華民國政府」，追討負債才有討論的基礎。

依兩岸人民關係條例第63條規定，國家統一前，民國38年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券、民國38年黃金短期公債及國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務，皆不予處理。

上述條例對於原大陸地區政府債券及金融機構之債務，作了債務保留，至兩岸統一後處理。

陳冲說，今天美國追討的債務中華民國可以不還，也應一律不予清償，這不是有没有法為基礎，而是有没有道理要還的問題，在大陸的中華民國發行債券的負債資金用於大陸，撤退來台的中華民國如同農民銀行在台復業，並未承接大陸中華民國之資產負債；此時是否也應思考檢討兩岸人民關係條例第63條保留上該債務仍要償還的道理何在？

債務債券

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