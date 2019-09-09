「就業金卡」核發逾400張 首位持卡人是YouTube創辦人

2019-09-09 10:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



國發會鬆綁外籍專業人士來台規範，包含工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四合一的就業金卡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 國發會今（9）日表示，針對我國各領域所需的外國特定專業人才所核發的「就業金卡」已超過400張，而首張就業金卡持卡人YouTube創辦人陳士駿亦已回台投身新創產業，積極協助青年人創業發展。

國發會指出，「就業金卡」持卡者以專長領域別分析，經濟領域人數為最多213人，占總核發數的53%，其次依序為科技領域84人（21%）、文化領域50人（12%）、教育領域27人（7%）、金融領域23人（6%）。

此外，若以國別分析，「就業金卡」持卡者以美國為最主要來源國家103人，占總核發數的25%，其次依序為香港44人（11%）、英國35人（9%）、丹麥24人（6%）馬來西亞23人（6%）、韓國20人（5%）、新加坡19人（5%）。

國發會指出，「外國專業人才延攬及僱用法」自107年2月8日正式施行，放寬外國專業人才來台簽證、工作、居留相關規定，並優化保險、租稅、退休等待遇，以建構更友善的工作及居留環境，推動至今已獲相當成果，其中，針對我國各領域所需之外國特定專業人才。

針對外國人才專法攬才綜效，國發會表示，除了讓更多優秀外國人了解我國工作與生活環境，國發會亦規劃推動海內外廣宣活動，並持續檢討鬆綁相關法規，讓外國人才「進得來」、「留得住」。同時，國發會也已舉辦數次持卡人交流茶會，未來將持續辦理相關交流活動。