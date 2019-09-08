驚！台灣有3萬多年所得350萬家庭 是女人在賺錢

2019-09-08 12:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



你家是誰在賺錢？根據主計總處統計，國內女性經濟戶長再創新高，全台253萬戶家庭，由女性負擔主要經濟使命，即使是年所得350萬元以上富裕家庭，也有一成七是由女性當家。

主計總處表示，由於教育程度提升，女性經濟自主能力增強，加上兩性壽命差距持續拉大，我國由女性擔任經濟戶長之家庭明顯增加，2018年已達253萬戶，占全體家庭比重29.3％。

10年來，女性經濟戶長增加62萬戶，同一時間男性經濟戶長則增加48萬戶，可以看出女人當家正快速成長中。

經濟戶長指的是戶內成員當中，收入最多且負責維持主要家庭生計者；台灣社會早期「男主外、女主內」觀念盛行，家庭經濟重擔多由男性扛起，但隨著社會觀念改變，家庭結構轉變，甚至產業外移、關廠歇業或中高齡失業等問題，女性擔任經濟戶長家庭近幾年明顯增加。

女人扛家計確實有其甘苦，統計顯示，女性經濟戶長屬最低所得組為三成一，屬最高所得組為一成三；也就是所得越低的家庭，由女性擔任經濟戶長的情況愈普遍。

各所得總額組別當中，所得未滿20萬元以及29萬9,999元以下兩個組別，女性經濟戶長數都超過男性，39萬9,999元以下所得家庭，兩性擔任經濟戶長的戶數相當；其餘組別都是男性經濟戶長超過女性。

就薪資統計來看，男性平均薪資高於女性，女性會擔任經濟戶長，除了這個家庭女人真的比較會賺錢之外，還有單身 、離婚、單親等因素；女性較男性長壽也是原因之一，隨著人口老化，小家庭越來越多，一戶裡面如果只有兩老相伴，當男性過世了，這個家庭僅存的女性自然就成為經濟戶長。

值得注意的是，雖然高所得家庭以男性經濟戶長為多，但是女性經濟戶長人數逐年攀升中，以最新統計來說，年所得200至229萬元家庭有二成為女性擔任經濟，甚至全台有3萬多個年所得350萬元以上家庭，是由女性擔任經濟戶長。