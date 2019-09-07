勞動調解委員參與勞動訴訟 具準國民參審精神

2019-09-07 13:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



明年元旦上路的勞動事件法，不但大幅改善過去對勞工不利的訴訟障礙，如將舉證責任回歸雇主，法院管轄權由勞工選擇等，另外新增的勞動調解程序首度在司法訴訴過程納入民間人士參與，法官可在勞動調解就揭露判決結果，意味勞動調解委員可與法官掌握判決生殺大權，被喻為具有「準國民參審」精神。

去年三讀通過勞動事件法後，司法院秘書長呂太郎曾表示，此法是畫時代立法，對於邁向勞動均權邁出重要的一步，包括降低勞工起訴的門檻、讓訴訟結果更快實現。

對勞工而言，勞動調解由勞資組成；法院管轄權則讓勞工有更大決定權，以及裁判費減輕或免除，舉證責任減輕等，都讓勞工在訴訟過程中能夠獲得實質上的公平等。

了解行政調解作業工會幹部認為，其中新增的勞動調解機制已具準國民參審精神，更是一大突破。他說，以往勞資爭議案件以行政調解為主，雖可就事實溝通，但常常淪為勞資雙方各吐苦水，較難做出判斷，通常只能尋求雙方各讓一步，勞工權益打折再打折。

工會幹部表示，勞動調解因為直接由承接該案法官主持，法官可在勞動調解階段進行證據蒐證、言詞陳述，釐清事實；更重要的是，與會的勞動調解委員可發揮對勞動法令專業判斷提供建議，協助法官提出調解方案供原告被告參考。相較以往純由法官論斷事實與證據合理性，已經具有國民參審精神，應有助減少「恐龍判決」。

此外，勞動調解若勞資雙方無法合意時，法官可在勞動調解程序提出和解方案，並揭露訴訟結果，資方若在勞動調解階段意識判決對自己不利，就可提早接受和解方案，可縮短訴訟歷程，勞工不必再因冗長的程序而對訴訟讓步，也改變以往資方在勞動訴訟優勢地位。