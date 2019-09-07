親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

退榮譽黨員狀？ 郭辦：先決定參選與否再說

韓國瑜見日本學者風波 意外引詹婷怡、廖達琪網路戰火

勞動調解委員參與勞動訴訟 具準國民參審精神

2019-09-07 13:22經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

明年元旦上路的勞動事件法，不但大幅改善過去對勞工不利的訴訟障礙，如將舉證責任回歸雇主，法院管轄權由勞工選擇等，另外新增的勞動調解程序首度在司法訴訴過程納入民間人士參與，法官可在勞動調解就揭露判決結果，意味勞動調解委員可與法官掌握判決生殺大權，被喻為具有「準國民參審」精神。

去年三讀通過勞動事件法後，司法院秘書長呂太郎曾表示，此法是畫時代立法，對於邁向勞動均權邁出重要的一步，包括降低勞工起訴的門檻、讓訴訟結果更快實現。

對勞工而言，勞動調解由勞資組成；法院管轄權則讓勞工有更大決定權，以及裁判費減輕或免除，舉證責任減輕等，都讓勞工在訴訟過程中能夠獲得實質上的公平等。

了解行政調解作業工會幹部認為，其中新增的勞動調解機制已具準國民參審精神，更是一大突破。他說，以往勞資爭議案件以行政調解為主，雖可就事實溝通，但常常淪為勞資雙方各吐苦水，較難做出判斷，通常只能尋求雙方各讓一步，勞工權益打折再打折。

工會幹部表示，勞動調解因為直接由承接該案法官主持，法官可在勞動調解階段進行證據蒐證、言詞陳述，釐清事實；更重要的是，與會的勞動調解委員可發揮對勞動法令專業判斷提供建議，協助法官提出調解方案供原告被告參考。相較以往純由法官論斷事實與證據合理性，已經具有國民參審精神，應有助減少「恐龍判決」。

此外，勞動調解若勞資雙方無法合意時，法官可在勞動調解程序提出和解方案，並揭露訴訟結果，資方若在勞動調解階段意識判決對自己不利，就可提早接受和解方案，可縮短訴訟歷程，勞工不必再因冗長的程序而對訴訟讓步，也改變以往資方在勞動訴訟優勢地位。

國民司法院過勞
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

美評比全球50國…台灣投資風險持平 政治風險變高

2019-09-07 02:40

躉售物價跌 幅度三年最大

2019-09-06 23:23

8月躉售、進出口物價指數全跌

2019-09-07 00:27

財經觀點／香港動盪 台灣可藉機招攬人才

2019-09-07 00:25

美國商業環境評估報告 投資台灣政治風險升高

2019-09-06 23:22

協助業者過寒冬 遊覽車汽燃費免徵一年

2019-09-06 23:21

財長蘇建榮提出稅改四大目標 三大策略

2019-09-06 22:19

8月躉售物價指數年減3.44% 創35個月最大跌幅

2019-09-06 20:04

華映外籍移工無頭路 桃市先助130人找到新雇主

2019-09-06 19:45

夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

2019-09-06 18:49

中市府要求中火減煤 楊偉甫：電力充足下配合

2019-09-06 14:20

國產車外銷量近五年減少75％ 今年上半年續減25％

2019-09-06 14:15

超市購物英語輕鬆說 國發會邀你14日來台中體驗

2019-09-06 13:35

上半年國產汽車12.1萬輛 年減14.4％

2019-09-06 12:35

名家觀點／政府財政管理的挑戰

2019-09-05 01:12

雙子星開發 兩個備案

2019-09-05 00:29

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

台中潮港城餐廳驚傳跳票 執行長：董事會拍板籌資力挺

2019-09-07 08:49

好市多「多利金」月底到期 每年10萬人白白浪費沒用完

2019-09-06 15:10

馥華斥資236億 新北打造全台唯一直營艾美酒店

2019-09-06 16:26

張國煒貼星宇航空學員照…4女機師培訓員曝光 網友喊超帥！

2019-09-07 10:56

全台首家萬豪直營5星飯店落腳新北 侯友宜笑喊我愛你

2019-09-06 17:19

華映外籍移工無頭路 桃市先助130人找到新雇主

2019-09-06 19:45

夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

2019-09-06 18:49

好消息！家樂福北港店即將開幕 全面招募員工

2019-09-06 16:58

裕隆拓市 代工三輪重機

2019-09-07 00:33

玉山金前8月獲利近140億元 創歷年同期新高

2019-09-06 19:19

華為發布號稱世界上最強大的5G SoC晶片：麒麟990

2019-09-07 09:07

財長：稅改三重點 非做不可

2019-09-06 23:27

手機+VR挹注營運增溫 宏達電8月營收7.3億、月增66.72%

2019-09-06 15:45

嚴陳莉蓮操刀 穩住裕隆集團營運

2019-09-06 23:52

裕隆旗下華創 將推廠辦合一

2019-09-06 23:52

美評比全球50國…台灣投資風險持平 政治風險變高

2019-09-07 02:40

一芳水果茶慶週年 全台要送出100台Gogoro

2019-09-06 17:43

保險首例 易遊網進沙盒賣旅平險

2019-09-06 23:28

華為IFA發表麒麟990系列晶片 將在Mate 30首發

2019-09-06 21:44

保險監理沙盒首案通過 旅遊網可投保旅平險

2019-09-06 14:43

IFA展 台積躍5G大贏家

2019-09-06 23:36

台灣人壽首創推出理賠服務型禮殯（儀）實物給付

2019-09-06 21:04

八月EPS 台企銀0.71元、京城銀1.45元

2019-09-06 23:28

裕隆汽車全面開放多元客戶 代工生產ADIVA三輪重機

2019-09-06 16:17

手機廠三星、華為 搶攻5G晶片

2019-09-06 14:44

台塑四寶8月營收年減22.8％

2019-09-06 17:21

第一座MIT風電轉接段公開 中鋼製造水下基礎大挑戰

2019-09-06 20:16

全聯咖啡廳 開紅盤

2019-09-06 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top