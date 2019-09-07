張國煒貼星宇航空學員照…4女機師培訓員曝光 網友喊超帥！

2019-09-07 10:56 聯合新聞網 綜合報導



第二批共14位培訓飛航學員，預計將於今年10月跟隨學長姐腳步，前往美國接受為期1年的飛行訓練，其中4大金釵成亮點。 圖／星宇航空 STARLUX Airlines 分享 facebook 由長榮小王子張國煒創立的星宇航空，飛航團隊持續成長，獲選的14名成員正式取得星宇航空培訓飛航員資格，預定在10月前往美國進行為期1年的飛航訓練，4日星宇航空在臉書曝光這14名成員的照片，其中也出現了大亮點。

星宇航空在本月4日於臉書貼出第二批培訓學員的照片，培訓飛航員總部報到，K董（張國煒）喊話：「今天開始，你們就是團隊成員！」同時強調星宇招募沒有題庫，選才重點是遴選出具備優秀「人格特質」，最後勉勵學員全力以赴、心無旁驁，專注訓練，並跟學員開玩笑：「以後坐在我旁邊飛，都要有手動飛到3萬英呎的自信！」其中照片也出現了意外的亮點，4個顏值極高的女機師培訓員。

網友看完狂讚「帥帥帥的女機師」、「太棒了！新血培訓！K董加油，大家加油！期待星宇起飛！」、「四大金釵飛行員」、「制服好亮眼」、「K董破格聘請，打破常規伽鎖，星宇相信將是台灣航空界帶來新氣象」、「男帥女美的優秀菁英團隊👍👍期待他們的首航」

星宇航空指出，本次招募的履歷篩選歷時半年，從千份申請中挑選逾360名進入甄試關卡，最後由這14名學員脫穎而出，赴美受訓結束後，返台再進行為期半年的機型轉換訓練，通過航路考驗後，即可簽約成為星宇航空副機師。