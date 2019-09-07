親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

郭台銘串連藍委組執政聯盟？ 國民黨：有證據殺無赦

私菸案男大生貼文被指抹黑陳菊 法官認言論自由不罰

張國煒貼星宇航空學員照…4女機師培訓員曝光 網友喊超帥！

2019-09-07 10:56聯合新聞網 綜合報導

第二批共14位培訓飛航學員，預計將於今年10月跟隨學長姐腳步，前往美國接受為期1...
第二批共14位培訓飛航學員，預計將於今年10月跟隨學長姐腳步，前往美國接受為期1年的飛行訓練，其中4大金釵成亮點。 圖／星宇航空 STARLUX Airlines
分享
由長榮小王子張國煒創立的星宇航空，飛航團隊持續成長，獲選的14名成員正式取得星宇航空培訓飛航員資格，預定在10月前往美國進行為期1年的飛航訓練，4日星宇航空在臉書曝光這14名成員的照片，其中也出現了大亮點。

星宇航空在本月4日於臉書貼出第二批培訓學員的照片，培訓飛航員總部報到，K董（張國煒）喊話：「今天開始，你們就是團隊成員！」同時強調星宇招募沒有題庫，選才重點是遴選出具備優秀「人格特質」，最後勉勵學員全力以赴、心無旁驁，專注訓練，並跟學員開玩笑：「以後坐在我旁邊飛，都要有手動飛到3萬英呎的自信！」其中照片也出現了意外的亮點，4個顏值極高的女機師培訓員。

網友看完狂讚「帥帥帥的女機師」、「太棒了！新血培訓！K董加油，大家加油！期待星宇起飛！」、「四大金釵飛行員」、「制服好亮眼」、「K董破格聘請，打破常規伽鎖，星宇相信將是台灣航空界帶來新氣象」、「男帥女美的優秀菁英團隊👍👍期待他們的首航」

星宇航空指出，本次招募的履歷篩選歷時半年，從千份申請中挑選逾360名進入甄試關卡，最後由這14名學員脫穎而出，赴美受訓結束後，返台再進行為期半年的機型轉換訓練，通過航路考驗後，即可簽約成為星宇航空副機師。

第二批共14位培訓飛航學員，預計將於今年10月跟隨學長姐腳步，前往美國接受為期1...
第二批共14位培訓飛航學員，預計將於今年10月跟隨學長姐腳步，前往美國接受為期1年的飛行訓練 圖／星宇航空 STARLUX Airlines
分享

星宇航空機師張國煒
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

美評比全球50國…台灣投資風險持平 政治風險變高

2019-09-07 02:40

躉售物價跌 幅度三年最大

2019-09-06 23:23

8月躉售、進出口物價指數全跌

2019-09-07 00:27

財經觀點／香港動盪 台灣可藉機招攬人才

2019-09-07 00:25

美國商業環境評估報告 投資台灣政治風險升高

2019-09-06 23:22

協助業者過寒冬 遊覽車汽燃費免徵一年

2019-09-06 23:21

財長蘇建榮提出稅改四大目標 三大策略

2019-09-06 22:19

8月躉售物價指數年減3.44% 創35個月最大跌幅

2019-09-06 20:04

華映外籍移工無頭路 桃市先助130人找到新雇主

2019-09-06 19:45

夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

2019-09-06 18:49

中市府要求中火減煤 楊偉甫：電力充足下配合

2019-09-06 14:20

國產車外銷量近五年減少75％ 今年上半年續減25％

2019-09-06 14:15

超市購物英語輕鬆說 國發會邀你14日來台中體驗

2019-09-06 13:35

上半年國產汽車12.1萬輛 年減14.4％

2019-09-06 12:35

名家觀點／政府財政管理的挑戰

2019-09-05 01:12

雙子星開發 兩個備案

2019-09-05 00:29

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

台中潮港城餐廳驚傳跳票 執行長：董事會拍板籌資力挺

2019-09-07 08:49

影／長榮空服員罷工落幕2個月 工會控資方持續追殺

2019-09-06 12:52

好市多「多利金」月底到期 每年10萬人白白浪費沒用完

2019-09-06 15:10

桃空職工再出招 長榮航發千言聲明

2019-09-06 12:33

馥華斥資236億 新北打造全台唯一直營艾美酒店

2019-09-06 16:26

全台首家萬豪直營5星飯店落腳新北 侯友宜笑喊我愛你

2019-09-06 17:19

張國煒貼星宇航空學員照…4女機師培訓員曝光 網友喊超帥！

2019-09-07 10:56

夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

2019-09-06 18:49

華映外籍移工無頭路 桃市先助130人找到新雇主

2019-09-06 19:45

好消息！家樂福北港店即將開幕 全面招募員工

2019-09-06 16:58

裕隆拓市 代工三輪重機

2019-09-07 00:33

玉山金前8月獲利近140億元 創歷年同期新高

2019-09-06 19:19

華為發布號稱世界上最強大的5G SoC晶片：麒麟990

2019-09-07 09:07

財長：稅改三重點 非做不可

2019-09-06 23:27

手機+VR挹注營運增溫 宏達電8月營收7.3億、月增66.72%

2019-09-06 15:45

嚴陳莉蓮操刀 穩住裕隆集團營運

2019-09-06 23:52

美評比全球50國…台灣投資風險持平 政治風險變高

2019-09-07 02:40

裕隆旗下華創 將推廠辦合一

2019-09-06 23:52

一芳水果茶慶週年 全台要送出100台Gogoro

2019-09-06 17:43

華為IFA發表麒麟990系列晶片 將在Mate 30首發

2019-09-06 21:44

保險首例 易遊網進沙盒賣旅平險

2019-09-06 23:28

長榮航：全力彌平員工傷痕 對違法罷工絕不妥協

2019-09-06 12:41

保險監理沙盒首案通過 旅遊網可投保旅平險

2019-09-06 14:43

台灣人壽首創推出理賠服務型禮殯（儀）實物給付

2019-09-06 21:04

IFA展 台積躍5G大贏家

2019-09-06 23:36

手機廠三星、華為 搶攻5G晶片

2019-09-06 14:44

裕隆汽車全面開放多元客戶 代工生產ADIVA三輪重機

2019-09-06 16:17

台塑四寶8月營收年減22.8％

2019-09-06 17:21

第一座MIT風電轉接段公開 中鋼製造水下基礎大挑戰

2019-09-06 20:16

國產車外銷量近五年減少75％ 今年上半年續減25％

2019-09-06 14:15

攻8K市場 三星98吋8K量子電視登台上市

2019-09-06 14:16

八月EPS 台企銀0.71元、京城銀1.45元

2019-09-06 23:28

亞太地區需求回升 國巨、華新科營收升溫

2019-09-06 19:58

中市府要求中火減煤 楊偉甫：電力充足下配合

2019-09-06 14:20

聯發科 搶單拓市占

2019-09-06 23:33

全聯咖啡廳 開紅盤

2019-09-06 23:34

上半年國產汽車12.1萬輛 年減14.4％

2019-09-06 12:35

萬豪看好板橋 打造全台首間直營5星級酒店

2019-09-06 22:25

石化原料價偏低 恐成新常態

2019-09-06 23:51

財長蘇建榮提出稅改四大目標 三大策略

2019-09-06 22:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top