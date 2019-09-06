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財長蘇建榮提出稅改四大目標 三大策略

2019-09-06 22:19聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

財政部長蘇建榮今天表示，賦稅改革有四大目標，包括確保財政永續、維持財政韌性、分擔經濟責任及穩定社會基礎。他宣示將採取擴大稅基、調整稅收結構及數位經濟稅制等三大策略來解決，「我繼續當部長就會努力去克服」。

「財政韌性在現在的環境下特別重要」，蘇建榮指出，因應國內外政經環境的不確定因素多，財政要有彈性，才有因應衝擊的能力，例如因應美中貿易戰，財政部就制定了資金回流專法。財政空間有多大，國家承受風險的能力就有多大，沒有空間就非常危險。

由中研院前院士劉大中主持的我國首次賦稅改革會議明年將滿50年，今年則是政大教授陳聽安所主持的第二次賦改會滿30年及行政院主導的第三次賦改會滿10年。蘇建榮受邀至「劉大中教授紀念研討會」發表演講，包括陳博志、許嘉棟、曾巨威、陳國樑、李顯峰等長期研究財政租稅的重量級學者與談。

蘇建榮指出，2008年金融海嘯爆發後，全球陷入財政永續穩定、金融與貨幣穩定的三難困境。各國為維持金融穩定，長期採取寬鬆政策（QE），卻埋下物價通膨的種子；要抗通膨必須提高利率，但利率提高，政府財政負擔壓力大；升息縮表、物價波動則會造成金融動盪。

蘇建榮表示，在三難抉擇下的稅改有四大目標，包括確保財政永續、維持財政韌性、分擔經濟責任及穩定社會基礎。也就是稅收要適度成長，財政要有面對外在衝擊可快速恢復的彈性，協助刺激經濟成長，也要注意稅制公平。

在策略上，蘇建榮指出，首先是擴大稅基，因為水平的公平若做不到，垂直公平的意義不大，將地下經濟納入課稅範圍一直是歷任財長的目標。其次，在稅制結構上，我國所得稅占比近五成，容易受景氣因素影響，一旦經濟不景氣對財政的衝擊大，所以要調整台灣稅收結構，以維持財政健全。

蘇建榮指出，因應數位時代來臨，很多交易都透過網路，必須進行稅政革新，透過大數據等方式來掌握應有稅源，這就是第三個重要策略，「我細節不談但了然於心」。最後他引劉大中之言，解釋賦稅改革的未來，必須有充足的稅收經濟才能穩定成長，資源分配要合理，稅負要公平，經濟發展才有穩定的社會基礎。

蘇建榮今天受邀出席劉大中教授紀念演講會與研討會，以「財政、貨幣與金融政策的三難抉...
蘇建榮今天受邀出席劉大中教授紀念演講會與研討會，以「財政、貨幣與金融政策的三難抉擇：兼談賦稅改革」為題發表演講。記者沈婉玉／攝影
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稅改通膨財政部
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