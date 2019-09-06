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台商回流發酵 萬寶華調查：帶動這些行業人力需求大增

2019-09-06 20:58經濟日報 記者江睿智╱即時報導

萬寶華企業管理顧問公司今（6）日發布今（2019）年第4季台灣就業展望。在七大行業中，拜台商回流投資，建廠需求高之賜，以工程建設業所需增加人力為最多；而台商擴廠搶才效應，以及半導體龍頭企業導入新製程擴大徵才，製造業開出職缺多為產線技術師、製程工程師、研發工程師、技師以及安檢員等。

萬寶華調查台灣 1,036 位雇主，以此了解企業於 2019 年 10 至 12 月間的聘僱狀況，結果顯示 25% 企業預計增加人力，5% 減少人力，69% 維持不變。將增加與減少的人力相抵之後，得出就業展望淨值為 +20%，排除季節因素後為 +21%，與上一季及去年同期持平。整體聘僱信心持續保持穩健樂觀，連續兩季位居全球及亞太第二。

萬寶華指出，七大行業中，以工程建設業員工人數增加力道最強，達33%；與上季相比增長 5 個百分點，與去年同期相比則增長了 15 個百分點。部份主因是台商投資案逐漸發酵，廠房重建、政府公共運輸及智慧城巿的積極布局，讓相關工程建材等供應商受惠，相關的工程人力、經管人才、維修工程師等為人力需求重點。

萬寶華指出，在製造業方面，2019年第4季就業展望淨值為 +18 %，和上季相比增長1個百分點，但較去年同期下降5個百分點。第4季一向為傳統電子零組件旺季，台商擴廠搶才效應及半導體龍頭企業導入新製程擴大徵才，職缺多為產線技術師、製程工程師、研發工程師、技師以及安檢員等。

萬寶華台灣人才派遣事業總經理葉朝蒂分析，根據台經院的總體經濟預測，雖然全球經濟成長動能弱化，但台灣近期經濟數據皆有所改善，預估今年經濟成長率仍可維持在 2% 以上水準。這次調查也顯示了國內就業巿場持續穩健的步伐，觀察因素為台商回流投資案超過政府官方預期逐漸發酵中。

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