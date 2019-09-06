8月躉售物價指數年減3.44% 創35個月最大跌幅

2019-09-06 20:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處今（6）日公布8月物價概況，衡量廠商出貨價格的躉售物價指數（WPI）連四個月下跌，創近35個月最大跌幅，年減3.44%；其中，面對美中貿易紛爭，導致全球需求減弱，進、出口物價指數分別連九、十個月下跌，且出口下跌情勢比進口跌幅大，致貿易條件指數連續40個月呈現惡化。

主計總處綜合統計處專門委員邱淑純表示，受美中貿易戰影響，全球景氣趨緩，市場需求走弱，再加上美國8月原油庫存量增加，以致國際原油價格跌幅更為明顯，導致我國8月進、出口物價持續走跌。

台灣屬於小型經濟體，將近七成的農工原物料皆由國外進口，因此，反映廠商進貨成本的「進口物價指數」易受到國際情勢影響，8月按新台幣計價的進口物價指數下跌3.08%，主要受到礦產品、化學或有關工業產品，與基本金屬及其製品等價格下跌所致，若剔除匯率因素，以美元計價則擴大跌幅至5.18%。

另外，受國際原物料價格走低，影響出口報價成本，按新台幣計價的出口物價指數跌幅達3.68%，已連續十個月下跌，主因是工業產品、塑橡膠及其製品價格走跌。其中，由於8月新台幣貶值幅度達2.17%，剔除匯率變動因素後，以美元計價則擴大為年減5.77%。

邱淑純說明，國際需求減弱導致出口物價下跌，但也使在貨品在國際上相對便宜，競爭力較強，出口輸出量也可能因此較大，且新台幣貶值幅度擴大，有利於出口表現，再加上近期受惠台商回流及貿易戰轉單等因素，致台灣出口衰退幅度並不明顯。

不過，邱淑純也指出，由於國際情勢變化速度實在太快，市場普遍仍保守觀望，需求減弱，我國的8月貿易條件指數僅91.6，自2016年4月後，至今已連續40個月呈現惡化的態勢。