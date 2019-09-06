蔡總統：手工具是隱形冠軍 鼓勵廠商繼續加碼投資台灣

2019-09-06 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



台灣手工具公會今（6）日召開第15屆第一次會員代表大會，蔡英文總統前往致意時表示，手工具機產業是台灣的隱形冠軍，今年上半年出口逆勢成長5.5%，她強調政府會跟業界站在一起，也鼓勵廠商繼續加碼投資台灣。

台灣手工具公會隨後完成理事長改選，原任理事長游祥鎮交棒，並由副理事長黃信德順利當選第15屆理事長。

蔡英文表示，自己是在汽車修理廠長大的小孩，工廠裡敲敲打打的聲音，是每天生活的經驗，因此看到手工具產業也格外感到溫暖，她還透露在國外念書時，自己也有一個工具箱。

提到手工具產業，蔡英文說，手工具製造生產，台灣在全世界可說是名列前茅，是非常重要的隱形冠軍，出口值在全球排名前三大，今年上半年成長約5.5%，對台灣經濟具有非常大的貢獻。去年台灣手工具出口值為5.02億美元，約成長2%。

蔡英文指出，受美中貿易戰影響，目前國際經貿情勢還是不穩定，手工具產業能有這樣的表現令人驚艷，但還是要一起面對未來的局勢，政府也會跟業界站在一起。

她強調，政府全力推動五加二產業創新計畫，其中有一項智慧機械，鎖定產業智慧製造，政府也會協助手工具導入智慧製造；今年台商積極回流，政府也透過許多優惠措施，協助業者找地找資金，鼓勵大家根留台灣。