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夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

消保處調查 市售月餅有七成價格不變

2019-09-06 19:24經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

中秋節即將到來，行政院消保處表示，今年該處蒐集量販店、超市及便利商店月餅型錄，與去年相同品項的商品共184項，進行價格比較及分析。經檢視約有七成月餅價格不變，另有一成九月餅價格上漲，但漲幅均在兩成以下，月餅價格尚稱平穩。

消保處呼籲消費者，各通路推出比去年更多不同款式及價格的產品供消費者選擇，且多有預購優惠或滿額折扣，提醒消費者可精挑細選、聰明消費。

行政院副院長陳其邁今（6）日主持「穩定物價小組」會議，了解中秋節物資供應情形，並請農委會、行政院消保處等相關機關，密切掌握南部豪雨後應節物資供應量價變化，全力調節相關產品供應量，充裕貨源，穩定價格，確保國人歡度佳節；若發現異常情形，應即時查處。

農委會表示，中秋節為我國三大傳統節日之一，國人習慣團圓烤肉，當令文旦柚、茭白筍、玉米、甜椒、豬肉、雞腿翅、秋刀魚、白蝦、文蛤等應節產品需求增加。農委會參考往年供應量及近日價量供需情形，加強調配市場供需，充裕供應各類農產品。

農委會指出，蔬菜因受0812中南部豪雨及白鹿颱風影響，供應量減少，又逢開學校園團膳啟動，消費需求增加，中秋節前第2週台北果菜市場蔬菜平均批發價格每公斤42.1元，較去（2018）年同期上漲8.8％；預計中秋節前五日台北果菜市場蔬菜供應量將較平日增加19.5%，由1,257公噸增至1,502公噸，調節蔬菜供應，平穩價格。

農委會說，今（2019）年降雨較去年增加，影響水果供應數量，節前第2週台北果菜市場批發價格每公斤48.0元，較去年同期上漲24.4％；預計中秋節前五日台北果菜市場水果每日供應量將較平日增加15.2%，由704公噸增至811公噸，以平穩水果價格。

農委會表示，畜產品部分，因受非洲豬瘟影響國際豬價上漲，國內毛豬肉品市場拍賣價在節前第二週每公斤77.3元，較去年同期上漲8.2％；土雞、白肉雞、雞蛋每公斤56.7元、43.3元、45.8元，分別下跌14.7％、2.4％及17.9％；已協調在節前1週每日毛豬供應量增為24,975頭，較9月其他週平日22,722頭，增加9.9％；白肉雞由每週450萬隻提高至460萬隻，增加2.2％，整體供給持穩。

中秋節農委會
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