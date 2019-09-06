夜市抵用券無法用？ 經濟部：知名夜市不會漏掉

2019-09-06 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ╱即時報導



國旅秋冬補助提供200元夜市抵用券，新北永和樂華夜市和其他市場盼能納入。 本報資料照片 分享 facebook

經濟部配合擴大秋冬國旅第二波加碼方案，自由行旅客每房將再發給夜市抵用券200元，但卻傳出包括士林夜市、景美夜市、宜蘭羅東夜市等知名夜市卻不在範圍內。對此，經濟部指出，很多地方政府現在正以最快速度補列夜市名單，知名夜市應該都不會漏掉，只要各縣市政府上報給經濟部就可適用，不需經濟部審核。

經濟部推出「夜市抵用券200元」，針對台灣民眾在國內旅遊的的自由行旅客，住在交通部登記的旅宿店消費，「每一房」給予200元夜市抵用券，希望促進國內經濟。卻傳出士林、景美、羅東等人潮最多的知名夜市卻未入列。

經濟部中部辦公室副主任許正宗指出，很多地方政府有來反應說之前沒有正視這項方案，消息宣布後民眾反應很熱烈，現在各縣市政府會以最快速度補列更多當地的夜市，知名的夜市應該都不會漏掉，各地區哪幾個夜市可以開放使用抵用券由各縣市政府自己訂定，上報經濟部做彙整即可，16日上路前經濟部會在網站上公告適用的全台夜市名單。

經濟部中部辦公室科長洪國爵也表示，很多民眾都來反應說許多知名夜市入未列，各縣市政府知道後也都陸續在增加名單中，目前正在等各縣市政府的公文，只要各縣市政府願意多增加夜市名單上報到經濟部，絕對會陸續開放。

許正宗也透露，因為離島的縣市沒有夜市，為了同樣促進離島當地的發展，將放寬離島地區的「類夜市營業性質區域」也可適用，由離島各縣市政府去選擇類夜市性質的區域，同樣上報經濟部即可。