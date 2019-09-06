淡季不淡？台塑四寶 估Q4營收逆勢成長

2019-09-06 18:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 曾仁凱 ╱即時報導



「台塑四寶」今（6）日舉行業績說明會，由於第3季基期偏低，四寶展望第4季營收都將比本季持平或逆勢成長。

台塑四寶今天公布8月營收成績單，受到美中貿易戰持續延燒拖累景氣需求，四寶上月營收全部都比7月下滑，如果對照去年同期的景氣高峰，年減幅度更是全部超過兩位數。台塑集團四大公司8月合計營收1,201.98億元，月減5.1% ，更比去年同期的景氣高峰大幅衰退22.8%。

不過展望第4季，由於第3季基期偏低，包括台塑、台化、台塑化都預估第4季營收將比第3季成長，南亞也預估第4季營收與第3季持平，展望不如原先外界想像悲觀。

台化副董事長洪福源分析，貿易戰變化太快，牽動客戶購料型態改變，從過去的備庫存、變成當季購買，這使得產業的淡旺季節奏被打破，變成旺季不旺，但淡季也不淡。台化先前發生事故的麥寮芳香烴三廠（ARO-3）可望於9月復工，產能增加，台化預估第4季營收將優於第3季。

台塑董事長林健男說，台塑第4季只有3個廠歲修，比起第3季有多達12個廠定檢，第4季開動率將提高；加上台塑美國德州廠三期擴建，其中年產40萬噸的HDPE（高密度聚乙烯）已於8月投料試車，都可望推升台塑第4季營收比第3季增加。