親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

銅鑼灣書店「台灣重啟」 募資不到1天即刻達標

香港學生築人鏈 高呼：五大訴求缺一不可

福七紀錄片首映 陳良基盼更多新血投入太空產業

2019-09-06 17:27中央社 台北6日電

科技部長陳良基
科技部長陳良基
分享
記錄福衛七號從製造到升空的紀錄片，今天舉行首映會。科技部長陳良基致詞時特別向現場近百名與會的高中生喊話，盼未來能夠投入相關領域，為台灣太空產業盡一份心力。

科技部與台視、國家地理頻道合作製作的「福衛七號 太空任務」紀錄片，下午在光點華山電影館舉行舉辦首映座談會。陳良基、福衛七號計畫主持人朱崇惠、福衛五號計畫主持人張和本、國家太空中心副主任余憲政與國家地理亞太暨中東區節目製作副總裁李美儀等10多人出席，此外，景美女中與東山高中也有近100名學生受邀參加。

陳良基致詞時提到，雖然福衛七號升空至今已經兩個多月了，但是透過紀錄片再次看見福衛七號搭乘獵鷹重型火箭升空的畫面，時間彷彿又回到當時，心中滿滿的感動。

除了感謝國家太空中心的人員努力不懈外，陳良基也不忘對在現場的高中生喊話，希望他們若對天文、航太科技有興趣，未來都能夠投入相關產業與研究。

陳良基指出，雖然今天參與活動的高中生沒有機會參與到第一期與第二期的太空計畫，但台灣的衛星也不是到福衛七號為止，未來有更多的衛星等著升空，而且為期10年的第三期太空計畫從今年開始，未來上大學時都可以選擇相關科系就讀、到太空中心實習，並在大學畢業後成為台灣太空產業的一份子。

陳良基表示，太空計畫需要源源不絕的活力注入，才能持續走下去。同時他也希望透過這次的紀錄片，讓更多的學生對於太空領域產生興趣，並在未來協助台灣的太空科技在國際上扮演重要角色。

目前「福衛七號 太空任務」已經可以在YouTube上觀賞。英語版將於9月13日在台視新聞台播出，此外也將透過國家地理頻道在日本、韓國、菲律賓、新加坡等亞洲國家播映。

太空陳良基紀錄片
U值媒強力徵求，熱血教師大力發聲！萬元獎金等你來領！

相關新聞

國產車外銷量近五年減少75％ 今年上半年續減25％

2019-09-06 14:15

超市購物英語輕鬆說 國發會邀你14日來台中體驗

2019-09-06 13:35

上半年國產汽車12.1萬輛 年減14.4％

2019-09-06 12:35

名家觀點／三個「一定」 景氣回不去了

2019-09-06 01:24

台商回流添六家 投資85億

2019-09-06 01:20

旅宿業貸款 信保基金力挺

2019-09-06 00:04

轉單效應 八產業出口逆勢增

2019-09-05 23:52

APEC領袖代表 傳張忠謀出任

2019-09-05 23:36

經部救觀光 發5.8億夜市抵用券

2019-09-05 23:14

拚2030公車電動化 交通部盼提升電池自製力

2019-09-05 22:42

他列3大理財方案在過世前花光財產 網虧：人算不如天算

2019-09-05 16:44

中美貿易戰何時停？ 童子賢：只能問媽祖或推特

2019-09-05 15:55

勞工若有三筆退休金是一次領還是月領？ 一次搞清楚

2019-09-05 15:40

解決台商缺工！外勞增聘比率提高 電子業受惠

2019-09-05 14:22

商研院預測：就業、消費、金融部門景氣轉弱

2019-09-05 14:22

流汗經濟發燒 體育用品產值歷年同期新高

2019-09-05 14:22

不畏貿易戰衝擊 8產業逆勢成長

2019-09-05 14:10

名家觀點／政府財政管理的挑戰

2019-09-05 01:12

雙子星開發 兩個備案

2019-09-05 00:29

低檔持有 央行黃金儲備賺4698億

2019-08-10 00:29

川普突襲課關稅 陸A股以穩為攻

2019-08-02 14:28

雙子星8月9日大限 于品海：只剩法律途徑

2019-07-25 20:01

女性創業論壇 聚焦四大主題

2019-07-21 00:26
看更多

熱門文章

台積看半導體景氣 明年不妙

2019-09-05 23:36

有線電視用戶 跌破500萬

2019-09-06 01:55

影／長榮空服員罷工落幕2個月 工會控資方持續追殺

2019-09-06 12:52

玉山Only卡上市 6大廉價航空10％現金回饋

2019-09-06 06:00

桃空職工再出招 長榮航發千言聲明

2019-09-06 12:33

台商回流添六家 投資85億

2019-09-06 01:20

中纖大賣台企銀股4.3萬張

2019-09-06 02:17

名家觀點／三個「一定」 景氣回不去了

2019-09-06 01:24

離岸風電好「薪」情 開發商沃旭能源開出40職缺

2019-09-06 09:01

不畏美中貿易戰！ 台灣這些小而美產業出口逆風成長

2019-09-05 19:45

轉單效應 八產業出口逆勢增

2019-09-05 23:52

台橡、泰豐等六台商回流 累計投資金額逾5,767億元

2019-09-05 19:04

平價iPhone SE 傳明春上市

2019-09-05 23:36

太陽能模組庫存創新低 市調：報價即將翻揚

2019-09-06 10:20

企併法翻修 瞄準四大面向

2019-09-06 01:16

好市多「多利金」月底到期 每年10萬人白白浪費沒用完

2019-09-06 15:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top