福七紀錄片首映 陳良基盼更多新血投入太空產業

2019-09-06 17:27 中央社 台北6日電



科技部長陳良基 分享 facebook 記錄福衛七號從製造到升空的紀錄片，今天舉行首映會。科技部長陳良基致詞時特別向現場近百名與會的高中生喊話，盼未來能夠投入相關領域，為台灣太空產業盡一份心力。

科技部與台視、國家地理頻道合作製作的「福衛七號 太空任務」紀錄片，下午在光點華山電影館舉行舉辦首映座談會。陳良基、福衛七號計畫主持人朱崇惠、福衛五號計畫主持人張和本、國家太空中心副主任余憲政與國家地理亞太暨中東區節目製作副總裁李美儀等10多人出席，此外，景美女中與東山高中也有近100名學生受邀參加。

陳良基致詞時提到，雖然福衛七號升空至今已經兩個多月了，但是透過紀錄片再次看見福衛七號搭乘獵鷹重型火箭升空的畫面，時間彷彿又回到當時，心中滿滿的感動。

除了感謝國家太空中心的人員努力不懈外，陳良基也不忘對在現場的高中生喊話，希望他們若對天文、航太科技有興趣，未來都能夠投入相關產業與研究。

陳良基指出，雖然今天參與活動的高中生沒有機會參與到第一期與第二期的太空計畫，但台灣的衛星也不是到福衛七號為止，未來有更多的衛星等著升空，而且為期10年的第三期太空計畫從今年開始，未來上大學時都可以選擇相關科系就讀、到太空中心實習，並在大學畢業後成為台灣太空產業的一份子。

陳良基表示，太空計畫需要源源不絕的活力注入，才能持續走下去。同時他也希望透過這次的紀錄片，讓更多的學生對於太空領域產生興趣，並在未來協助台灣的太空科技在國際上扮演重要角色。

目前「福衛七號 太空任務」已經可以在YouTube上觀賞。英語版將於9月13日在台視新聞台播出，此外也將透過國家地理頻道在日本、韓國、菲律賓、新加坡等亞洲國家播映。