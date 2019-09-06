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與韓見面遲到？ 日學者澄清：臨時才被告知改地點

雪隧拖救車輛費用調高 行車前務必檢查車況

2019-09-06 16:03經濟日報 記者楊文琪╱即時報導

交通部高速公路局表示，為降低故障車輛對國道5號雪山隧道行車安全與順暢之影響，國道5號雪山隧道內大、小型故障車輛拖救費的基本費，已調整小型車輛提高為3,000元、8公噸以下的大客車5,700元、逾8公噸大客車6,750元。請用路人行車前確實檢查車輛狀況，及行駛中隨時注意車況，降低車輛故障之機率。

高公局統計這項措施實施後，截至今（2019）年7月底雪隧內拖救件數共371件，平均一天2.4件，相較實施前之平均每日三至五件，已有明顯減少的情形。

另外分析近年國5雪隧拖救件數中，95％是故障車輛，大多屬可歸責於用路人應注意而未注意的情形，如爆胎、引擎溫度過高、車輛的油水等問題，平均每年約1,100件，每件處理時間約23分鐘，故障車輛排除後，約需46分鐘方能紓解，影響車流甚鉅。

雪隧內車輛故障時，應先啟亮危險警告燈，儘量停於緊急停車彎或緊靠路側，並在車輛後方100公尺以上處豎立車輛故障標誌警示後方來車。待援期間，車上所有人員都應下車至車輛下游之維修步道（隧道內車道兩側之步道）待援，並「面向車道」以隨時警戒後方來車，儘速撥打1968免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務。

高公局提醒駕駛人，中秋連假即將到來，上路前務必確實檢查車輛狀況，行駛中隨時注意車況，以降低車輛故障之機率，以免傷了荷包壞了遊興，並有助提升整體道路安全及順暢。

另為分散尖峰車流並抑制短途旅次，9月13日至15日實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費及深夜0-5時暫停收費。高公局預祝大家中秋佳節快樂、行車平安。

中秋節將至，高公局提醒駕駛人要提前檢查車輛，以免上路後故障，並提醒有多項管制措施...
中秋節將至，高公局提醒駕駛人要提前檢查車輛，以免上路後故障，並提醒有多項管制措施，讓駕駛人了解。圖／高公局提供
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雪隧中秋國道
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