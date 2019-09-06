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尖點 獲天下企業公民獎

2019-09-06 15:51經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

尖點科技昨（5）日於《天下雜誌》舉辦「天下企業公民獎」中，獲頒小巨人組第五名。尖點科技自2015年起，開始積極投入推動企業社會責任相關活動，並於隔年發行的第一本企業社會責任報告書後，連續五年獲選天下雜誌「天下企業公民獎TOP 100」小巨人組獎項，提倡企業永續CSR精神。

 尖點科技堅持誠信正直，以永續企業與環境為己任，完善公司治理制度；於價值鏈中的推動各項節能減碳措施，包含製程減廢、建置再生能源設備、推動綠色回收等，過去三年總共節能8.5%、減廢16.6%、製程用水密集度減少12.7%；並長期推動產學合作計畫，期望透過整合校園資源，拉近產業實務及學校理論間的差距，促進台灣產業發展。

 同時，尖點持續推動各項員工福利及健康促進活動，打造安全安適的幸福職場，日前並榮獲「2019幸福企業—電子零組件類」。社會參與的部份，尖點以在地企業出發，長期支持當地社福團體，由在地學童課後陪伴計畫、夢想實作課程、圓夢計畫、在地青少年技職課程到公益產品義賣活動，每年並舉辦淨灘或淨溪以及捐血活動，鼓勵員工參與各項社會及環保活動，讓同仁們更能了解CSR的重要也更樂於付出。

 「天下企業公民獎」係參考國際指標與評量方法，以「公司治理」、「企業承諾」、「社會參與」、「環境永續」四大構面，評選出台灣最具未來性的新價值企業。天下雜誌評審表示「尖點與三峽在地社福團體的正向循環故事，是尖點今年可以一舉進入前五名的關鍵。原先因為在地關懷，尖點資助了鄰近的小草，後來小草長大了，卻讓尖點的善舉也被更多人看見，這樁「誰是誰的天使」故事，正是CSR共創價值的最佳展現。」

 尖點公司表示，身為企業公民的一份子，在追求企業成長與經濟績效的同時，更須肩負起對於社會及環境的永續責任。本次獲獎的肯定及鼓勵，更激勵尖點持續努力以永續政策為本，期望為我們的客戶、員工、股東、環境與社會創造價值，共同打造永續的未來。

尖點科技獲得天下企業公民獎，圖右為尖點發言人林若萍。 圖/尖點提供
尖點科技獲得天下企業公民獎，圖右為尖點發言人林若萍。 圖/尖點提供
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尖點
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