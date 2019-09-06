Uber要交通部延長緩衝執法 計程車聯盟:同意就上街抗爭

2019-09-06 15:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



交通部因Uber司機今（6）日陳情，以來不及在10月6日執法緩衝期內通過計程車駕駛執業登記證考試，研議再延長汽車運輸業管理規則第103條之1執法期限一事，台灣計程車產業發展聯盟表示，若交通部確定要以此違法且毫無正當性的理由延長Uber非法營運的保護傘，全台9萬名計程車駕駛將上街向小英總統請願，表達基層駕駛對政府缺乏誠信且掩護非法業者害死合法司機的最大抗議。

計程車聯盟說，汽車運輸業管理規則第103條之1已於今年6月生效，Uber現行以派遣租賃車充當計程車載客的行為已屬違法，當時考量Uber司機轉業問題也在法規中明訂四個月執法緩衝期，早已給予轉業合法的合理期限。若交通部片面宣布延長緩衝期，除有違法問題以外，形同政府公權力棄守，鼓勵非法營業者藉口不受法律規範。

計程車聯盟指出，即使Uber司機主張考試不及屬實，但僅需加開考試場次及增加每場次應考人數，即可解決，也只會增加行政協調及部分經費，甚至可以協調民間公、工、協會協助共同辦理即可解決，何以需要以違法放寬執法期的方式處理？當初規劃四個月緩衝期即已考量計算過Uber司機轉業考試的需求，何以Uber司機前三個月不積極參加考試或反應場次不足，而在最後一個月才藉口延緩執法？此舉顯屬託辭，也請交通部不要自我打臉。

計程車聯盟表示，UBER在倫敦及歐洲等地依照當地法規申請運輸派遣執照，2017年甚至因為性侵及管理問題嚴重，還曾被倫敦市政府撤銷營運執照，後來UBER CEO出面道歉承認錯誤，並承諾改善之後才又取得暫時的營運許可，可見UBER在其他國家願意申請派遣執照，但台灣UBER卻故意一再假借資訊平台的理由拒絕申請網約車派遣業執照，關鍵的因素是不願意接受納管及公平地承擔運輸業責任，這明顯是藐視台灣法規及公權力的行為。

Uber司機今天更以考試不及為由要求延緩法規執法期限，此例一開，政府公權力崩盤，所有無照執業之律師、密醫或非法業者都可以主張「來不及取得證照」所以政府應再給予執法緩衝期不得處罰無照營業行為，法律規範的意義何在？交通部未能跟上美國及歐盟政府開始嚴格規範Uber的腳步，反而想要以出賣公權力及政府誠信的方式向非法業者妥協，那以後非法業者都藉口來不及取得執照就能獲得法規豁免？

計程車聯盟強調，Uber非法營運及惡性競爭模式導致計程車駕駛難以維生，近一年內已有11位計程車司機自殺，控訴政府放任非法業者掠奪生計。而Uber惡質營運模式帶來的社會問題非台灣獨有，在歐洲各國及美國當地皆已衍生巨大社會衝突，讓歐盟明確宣示Uber必須回歸運輸業法規規範，美國紐約及加州政府更已重新立法規範，顯見各國政府皆已朝向嚴格規範Uber方向處理，交通部不應再掩護Uber的非法營運。