國產車外銷量近五年減少75％ 今年上半年續減25％
主計總處國情統計通報指出，去年國內生產汽車25.8萬輛，年減12.4％，已連續第四年減少，直接外銷量更是只有2.4萬輛，累計近五年來的減幅高達七成五，主因內銷市場市占率連年下滑，再加上外銷市場競爭激烈所致。今年上半年國內生產汽車外銷僅1.1萬，較去年同期續減超過二成五。
主計總處說明，去年全年國內生產汽車僅25.8萬輛，其中，除內銷市場市占率節節下滑外，外銷市場亦因國際大廠於西亞擴廠，市場競爭加劇，外銷空間受限，致直接外銷量從2014年9.5萬輛高點逐步銳減，去年降至2.4萬輛，年減幅度高達四成，較四年前大減七成五。
就國內汽車市場觀察，隨2011年起開放小汽車自由進口及進口車低價化影響，我國汽車進口量快速成長，2018年增至20.7萬輛，年增超過一成一，與2010年7.7萬輛相較，平均每年增加13.2％，影響所及，進口車市占率亦由22.9％升至 46.5％。
另依據經濟部工業生產統計，今年上半年月國內生產汽車為12.1萬輛，其中外銷1.1萬輛，分別較去年同期續減14.4％及25.3％。
至於進口車，今年上半年為9.6萬輛，同樣較去年同期減少0.7萬輛或6.5％，市占率為48.1％。觀察進口來源國中，以自日本進口占48.2％最高，德國占 20.0％次之，美國占 7.4％居第三。
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