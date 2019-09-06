國產車外銷量近五年減少75％ 今年上半年續減25％

2019-09-06 14:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



主計總處國情統計通報指出，去年國內生產汽車25.8萬輛，年減12.4％，已連續第四年減少，直接外銷量更是只有2.4萬輛，累計近五年來的減幅高達七成五，主因內銷市場市占率連年下滑，再加上外銷市場競爭激烈所致。今年上半年國內生產汽車外銷僅1.1萬，較去年同期續減超過二成五。

主計總處說明，去年全年國內生產汽車僅25.8萬輛，其中，除內銷市場市占率節節下滑外，外銷市場亦因國際大廠於西亞擴廠，市場競爭加劇，外銷空間受限，致直接外銷量從2014年9.5萬輛高點逐步銳減，去年降至2.4萬輛，年減幅度高達四成，較四年前大減七成五。

就國內汽車市場觀察，隨2011年起開放小汽車自由進口及進口車低價化影響，我國汽車進口量快速成長，2018年增至20.7萬輛，年增超過一成一，與2010年7.7萬輛相較，平均每年增加13.2％，影響所及，進口車市占率亦由22.9％升至 46.5％。

另依據經濟部工業生產統計，今年上半年月國內生產汽車為12.1萬輛，其中外銷1.1萬輛，分別較去年同期續減14.4％及25.3％。