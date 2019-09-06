超市購物英語輕鬆說 14日來台中體驗

2019-09-06 13:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



超市購物英語輕鬆說！國家發展委員會為推動「2030雙語國家政策」，9月14日將在秀泰生活台中店舉辦英語情境體驗活動，歡迎想學超市英語的民眾踴躍報名。

民眾出國最怕遇到的狀況，就是「進入超市買瓶水，眼前的招牌英語完全看不懂」，然後到了結帳口，店員blablabla一堆英語又都聽不懂，該拿多少現金？刷卡還是怎樣？說真的，這些生活英語都很簡短，也許就只是一個單字。

但，聽不懂該怎麼辦呢?別怕！現在「雙語國家」要讓民眾好好把這些進超市會用到的英語輕鬆學起來，讓民眾結帳時馬上正確回應，開心進出國外超市購物。

國發會主要透過在全台各地舉辦生活英語情境體驗活動，來讓民眾免費學習英語。從6月15日桃園、7月13日台南、8月24日嘉義，到這次的「9/14英語情境體驗活動」，將開拔到秀泰生活台中店舉辦。

活動特別規劃「超市情境英語－MasterChef在你家」的體驗內容，報名民眾不分年齡，只要想提升英語能力，都可以來參加學習道地的超市英語，體驗英語購物的樂趣。

秀泰生活台中店靠近大慶車站，離台中高鐵站也不遠，是台中人最新熱愛的逛街購物地點。

這場「超市情境英語體驗－MasterChef在你家」活動，選擇在5樓小書房的空間舉行，場地仿照國外的逛街空間打造，讓體驗民眾可以在參與活動的同時，享受彷彿親臨國外的感受。

透過知名Youtuber Wes Davies老師生動活潑的教學方式，一個下午就把該學該會的超市英語快速放入腦袋，出國不怕餓到。也歡迎在超市上班的員工來參加活動，以後遇到外國朋友來逛街時，就可以拿出流利的超市英語對答。

負責這場活動的Wes Davies老師表示，他剛來台灣時，常常為了買東西而傷透腦筋，如果所有超市或便利商店都做到雙語化，那對外國觀光客或住在台灣的外國人來說，真的是很棒的一件事。

他強調，生活英語最重要的就是「敢開口、敢溝通」，講錯沒關係，下次講對就好。逐步累積自己的英語能力後，也可以幫助許多方面的學習，除了能夠和外國人溝通無礙，更可以同步吸收國外新知，提升自己的國際競爭力。

主辦單位歡迎想學超市英文的民眾，上網報名：https://reurl.cc/pDDxOZ。有意提升英語能力並瞭解2030雙語國家政策的民眾，也可到http://line.me/ti/p/@ylb1336g加line好友，並關注「雙語國家Bilingual Nation」臉書粉絲團，便可長期接收英語學習資源。