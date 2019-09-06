台電、文曄大手筆買近千萬元 新北庇護訂單金額破新高

2019-09-06 11:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



繼文創庇護工場「小羊苗」獲得百萬訂單後，新北市庇護工場再傳好消息，「愛盲土城工坊」及「糕菲膳工坊」，各自獲得台電公司約900萬元、文曄科技50萬元的大單。

新北市勞工局指出，庇護工場不僅提供身障朋友就業機會、工作技能及生活輔導，也協助轉介資源，以培養身障者自立更生，甚至能進入一般職場。

患有中度多重障礙的小潔，七年前在家人的支持下，進入愛盲土城工坊工作，從最簡單的貼標籤做起，迄今除禮盒組裝，還能獨立負責香皂品管作業。

值得一提的是，現在她運用工作收入，再加上家人的經濟支持，已經能夠負擔台北地區租屋處的費用，擁有一個自己的小窩。

本次喜獲訂單的愛盲土城工坊，在2009年由新北市勞工局與愛盲基金會共同成立，現有30位庇護員工，在輔導員的協助及帶領下，運用客製化包裝、環保再生紙製禮盒及無防腐劑純手工皂，成為台電公司今年股東禮首選，訂單金額高達近900萬元，也拿下該產品銷售以來最大單。

另外，營運十多年的糕菲膳工坊，經歷搬遷及產品推廣困難，終於獲得文曄科技青睞，大手筆下單超過千盒客訂款蛋糕蛋捲禮盒，作為員工禮。

新北市勞工局長陳瑞嘉強調，部份庇護工場經營雖仍虧損，但除了政府資源投入，母機構也會挹注人力、資金及行銷策略，提升市場能見度。近年包括喜憨兒、慈泰、慈惠、愛盲及維凱等工場都陸續投入盈餘與資金，以更新生產設備及環境。

此外，新北市近三年持續有民間團體新設庇護工場，並且相繼獲得企業青睞，大量採購產品做為股東禮或員工禮，顯示庇護工場仍具有市場競爭性與獲利條件。