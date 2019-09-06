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台商回流添六家 投資85億

2019-09-06 01:20經濟日報 記者江睿智／台北報導

經濟部投資台灣事務所昨（5）日通過系統電子、博大科技、台灣櫻花、泰豐輪胎、台橡公司、麗瑞嘉生技等六家台商回台投資案，總計投資85億元，預計可創造1,037個就業機會。

經濟部投資台灣事務所昨天通過系統電子等六家台商回台投資案。圖為中市精密機械科技創...
經濟部投資台灣事務所昨天通過系統電子等六家台商回台投資案。圖為中市精密機械科技創新園區。 台中市政府／提供
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截至目前，經濟部已通過129家台商回台投資計畫，累計投資金額逾5,767億元，可望帶來逾5萬個本國就業機會。

經濟部表示，昨日獲通過系統電子生產基地位於南投、中國大陸鎮江與惠州，其中，大陸工廠車用電子與儲能裝置產品92%銷往美國，受美中貿易戰衝擊，決定投資逾4億元，在南投南崗工業區建置自動化新產線。

博大科技聚焦高階電源供應器，主要客戶涵蓋世界前十大風力機系統廠商，外銷比率占年度營業額高達95%。計劃投入超過12億元在台中市工業區擴建新廠。

經濟部表示，廚衛龍頭台灣櫻花則因大陸銷美產品線受高關稅直接衝擊，決定提高台灣研發及生產比重來分散風險，將投資逾13億元投資智能產品研發與興建智慧工廠，更新神岡及大雅廠老舊設備，導入AI自動化生產系統。

經濟部指出，泰豐全力耕耘轎跑車用高值產品研發創新與工藝設計，自有品牌「FEDERAL飛德勒輪胎」在國際大廠中殺出重圍，獲得許多國際賽事青睞，為了維持長期競爭優勢，泰豐停止大陸產品線，投資近32億元在桃園科技工業園區新建廠房，招募258個本勞。

合成橡膠老牌企業台橡公司，考量美中貿易戰摩擦並非短期能解，加上長期策略為發展特用化學品，為貼近研發資源及客戶市場，準備投入數億元在高雄岡山擴充高級鞋材產線。

台中發跡、大陸成功發跡的羅麗芬集團，為了一圓「打造台灣國際知名抗衰老中心」願景而返台成立麗瑞嘉生技，規劃投資逾14億元在新北市建立GMP廠房與GTP實驗室，延攬多名專業人才研發幹細胞修復。

經濟部昨日通過六家台商回台投資之情況 圖／經濟日報提供
經濟部昨日通過六家台商回台投資之情況 圖／經濟日報提供
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經濟部泰豐輪胎
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