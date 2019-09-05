貿協董事長黃志芳率團赴以色列 會見科技創業之父

2019-09-05 21:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



貿協董事長黃志芳4日會見以色列科技創業之父約西·瓦爾迪，瓦爾迪表示，高附加價值的製造業也適合在以色列設置生產基地，邀請貿協參加由他創辦的DLD TelAviv Innovation Festival活動。黃志芳表示貿協將以台灣精品館方式參與展出。

黃志芳近日率領我國32名企業家赴以色列特拉維夫，進行貿協企業高階主管實戰班課程，並拜會被譽為以色列科技創業之父約西·瓦爾迪（Yossi Vardi），雙方就台以兩國科技發展現況及創業生態系統進行討論及分享。

黃志芳表示，這是他擔任貿協董事長以來第三次赴以色列，此行主要目的即主持貿協與特拉維夫大學柯勒管理學院（Lahav Executive Education） 合辦之「第四期企業高階主管實戰班」開訓典禮。

瓦爾迪在特拉維夫市的家中接待時表示，台灣製造能量很強，同時也是一個高科技國家，以色列則崇尚個人主義，每個人都是指揮官（Commander）角色，或許這對創新及研究開發新的產品極具優勢，但通常較難發展出具經濟規模的企業，因此以色列需要跟台灣企業一起合作，強化組織中間專業管理的部分。

黃志芳現場更邀請約西組團參加明年的台北國際電腦展Computex 及InnoVex擔任活動貴賓。瓦爾迪也允諾，若時間許可將高興赴台參加。

約西·瓦爾迪被譽為以色列科技創業之父，歷任以色列政府及重要企業領導職務，曾參與超過85家創投事業，涵蓋範圍包括科技、資通訊等，其中最廣為人知的就是投資全球第一個即時通軟體ICQ開發公司Mirabilis，18個月後再以2.4億美元售予AOL。