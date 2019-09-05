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賴海哲不想見劉鶴 美中貿易談判難有突破

貿聯8月營收18.79億月減2.5% 今年目標仍是兩位數成長

2019-09-05 19:45經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

貿聯今（5）日公布2019年8月營收18.79億元，月減2.53%，年減7.33%，主要是美國祭出9月新一波加徵關稅清單，由於不確定情勢驟升，部分客戶因為觀望美中態勢而延遲出貨。不過，貿聯對後勢仍保持正向而審慎，法人預估，貿聯2019年全年營收仍以兩位數成長為目標，獲利表現將優於營收表現。

貿聯表示，若是看2019年8月營收的產品項目，與7月相比，其中車用線8月的出貨較上個月強勁。資訊用線、工業用線、醫療用線，客戶因為市場不確定，而影響了8月的交貨。至於8月的電器用線出貨，大致與7月持平。

法人表示，貿聯2019下半年在車用、資訊、工業等產品展望良好，但去年下半年營運基期偏高，且美中貿易戰對訂單造成影響，營收成長幅度將受到壓抑，不過，受惠產品組合優化，預估貿聯下半年毛利率將維持一定水準，2019全年獲利增幅將優於營收表現。

貿聯為特斯拉的電池管理線束產品供應商，2019年第2季特斯拉Model 3產量為7.25萬輛，年增154%，季增15.22%，刷新單季新高紀錄，市場預估，2019年有望達到交車量36至40萬輛，且下半年特斯拉對供應鏈拉貨力道持續增加，配合貿聯上海廠第4季量產，以及中國電動車廠新增客戶貢獻，車用產品成長動能看好。

在美中貿易戰的進度，貿聯目前在產能移轉方面，已經準備好了，資訊產品移至台灣與馬來西亞兩地生產，並持續出貨，不受影響。

法人分析，2019下半年進入貿聯出貨旺季，關稅所增加的成本，也是由客戶吸收，對貿聯的獲利影響有限，預計該公司營收可望年增雙位數，獲利也將同步跟進。

貿聯營收特斯拉
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