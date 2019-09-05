經濟部通過泰豐等六台商回流案 累計投資額逾5,767億元

2019-09-05 19:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部投資台灣事務所今（5）日通過系統電子、博大科技、台灣櫻花、泰豐輪胎、台橡公司、麗瑞嘉生技等6家台商，回台投資共85億元，預計可創造1037個就業機會。

截至目前，經濟部已通過129家台商回台投資計畫，累計投資金額逾5,767億元，可望帶來50,609個本國就業機會。

今日獲通過系統電子生產基地位於南投、中國大陸鎮江與惠州，其中中國工廠車用電子與儲能裝置產品92%銷往美國，受美中貿易戰衝擊，決定投資逾4億元，在南投南崗工業區建置自動化新產線，預計招募400名以上本國員工。

博大科技聚焦高階電源供應器，經濟部表示，主要客戶涵蓋世界前十大風力機系統廠商，外銷比率佔年度營業額高達95%。計劃投入超過12億元在台中市工業區擴建新廠，新增本國員工230人。

經濟部表示，廚衛龍頭台灣櫻花受中國銷美產品線受高關稅直接衝擊，決定提高台灣研發及生產比重來分散風險，將投資逾13億元投資智能產品研發與興建智慧工廠，更新神岡及大雅廠老舊設備，導入AI自動化生產系統，預計可帶來30個本國就業機會。

經濟部指出，泰豐全力耕耘轎跑車用高值產品研發創新與工藝設計，自有品牌「FEDERAL飛德勒輪胎」在國際大廠中殺出重圍，也得到許多國際賽事青睞，包括蓮花跑車賽官方指定用輪胎。產品以外銷為主，近年中國投資環境變動，加上歐美高額懲罰性稅率，為了維持長期競爭優勢，泰豐停止中國大陸產品線，投資近32億元在桃園科技工業園區新建廠房，招募258個本國員工。

合成橡膠老牌企業台橡公司，經濟部表示，考量美中貿易戰摩擦並非短期能解，加上長期策略為發展特用化學品，為貼近研發資源及客戶市場，準備投入數億元在高雄岡山擴充高級鞋材產線，預計新增數十位本國就業機會。

經濟部表示，從台中發跡、在中國成功打造美容王國的羅麗芬集團，為了一圓「打造台灣國際知名抗衰老中心」願景而返台成立麗瑞嘉生技，與慈濟醫院共同合作推動「幹細胞相關再生醫療應用」計畫，規劃投資逾14億元在新北市建立GMP廠房與GTP實驗室，延攬多名專業人才研發幹細胞修復、抗衰老應用高階產品。