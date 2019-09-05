他列3大理財方案在過世前花光財產 網虧：人算不如天算

2019-09-05 16:44 聯合新聞網 綜合報導



一名單身男網友PO文詢問「要怎麼規劃才能在掛點前剛好把錢花完呢？」還列出3大方案，但卻遭其他網友虧「人算不如天算」。示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

許多人到了一定年紀都會開始規劃自己的老年生活，有些人會將退休金拿去做投資，有些人則會用「以房養老」的方式作為退休後的生活安排。日前就有一名男網友在論壇《mobile01》上分享，他自從出社會後就很努力工作繳房貸，也陸續買了幾間房子，但因為單身也沒有小孩，所以打算過著半退休半工作的生活，隨後他便列出3種「掛點前剛好花完錢」的方案，並徵詢網友意見。

原PO在文中提到，他退休後想當個悠哉的休閒農夫，由於他沒有結婚和小孩，財產不想留給姪子姪女，更不想留給國家，所以他希望能夠在過世前將所有的財產花光光。目前他想到3種以房養老的方法，一是把房子抵押給銀行逆向房貸，然後每月收養老金；二是將房子出租以賺取租金；三則是直接把房子賣掉換現金，再把現金慢慢花完，並詢問網友「要怎麼規劃才能在掛點前剛好把錢花完呢？」希望廣大的鄉民給個意見。

PO文一出，立刻引來網友瘋狂留言，有網友建議原PO「我建議選第一個，因為有國家背書，簽了之後可以養你到掛掉，所以不用去煩惱你要是活太久之類的，因為每個月都會有一筆錢」、「如果是我會選二，租出去賺租金，把租金當生活費，但有時候也不好租，還要承擔遇到壞房客的機會」、「如果沒有優渥的退休金，以房養老好像是不錯的選擇」、「房子起碼要留一間給自己住，其他就當收入，想多花點錢的話，就賣掉一、二間去做想做的事」。

但也有網友指出關鍵點，除非原PO能知道自己什麼時候離世，否則根本很難準確的規劃財產，「怕的是錢花完了還沒死，到時候一定完蛋」、「基本上要先知道你甚麼時候會掛點，或是你打算什麼時候掛，如果知道了規劃就很容易了」、「人算真的不如天算，即便你安排好好的，人生總會有意想不到的情況出現，搞不好都計畫好了，明天卻突然死掉」。

甚至有不少網友提出其他看法「還不如拿整筆錢把自己送進安養院，醫護設備至少齊全一點，這樣錢至少全用在自己身上」、「房子留一間給自己住，其他賣掉去買台積電股票，收股利」、「以房養老是建立在房市上漲的前提下，未來房市如果持平或下跌，銀行不會去替你承擔風險」。