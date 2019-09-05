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勞工若有三筆退休金是一次領還是月領？ 一次搞清楚

2019-09-05 15:40經濟日報 記者陳素玲╱即時報導

多數勞工容易將勞退與勞保搞混，更不懂那筆退休金是一次領，那筆是按月領，因此無法清...
多數勞工容易將勞退與勞保搞混，更不懂那筆退休金是一次領，那筆是按月領，因此無法清楚估算自己的退休金。 本報資料照片
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多數勞工容易將勞退與勞保搞混，更不懂那筆退休金是一次領，那筆是按月領，因此無法清楚估算自己的退休金。其實一般勞工退休金一般至少有兩筆，有些人甚至有有三筆，有些可以領年金，有些一次領，勞工清楚理解後，才可以根據自己理財需要做選擇。

台灣勞工退休金原本有兩筆，一是勞保老年給付、第二是勞退，但因勞退又分為勞退舊制、勞退新制，因此如果勞工有勞退新制，原本又有勞退舊制年資，也成就勞退舊制資格，就會有以下三筆退休金。各筆退休金到底能否選擇一次領或按月領，分述如下，勞工先搞清楚，等到達到請領條件時，就能做出選擇。

●勞保老年給付是所有投保勞保勞工一定會有的保障，老年給付領取方式則按勞工在2009年1月1日前是否已經投勞保而有不同規定。

如果勞工在勞保年金實施前(2009年1月1日勞工保險條例修正實施)有保險年資者，成就請領條件時，就可以選擇按月領年金，或是一次請領。若是一次請領，是根據勞保投保年資計算金額；若是按月領，則是活多久就領多久。

不過如果是2009年1月1日後才開始投勞保的勞工，則是一律按勞保年資決定領取方式。若是勞保年資15年以下，只能一次領；勞保年資15年以上，則是一律按月領年金。

●勞退舊制：

要達到勞退舊制請領條件，必須符合勞基法53條規定，勞工達到下列三種情形時，可以領舊制退休金。一、工作15年以上年滿55歲者；二、工作25年以上者；三、工作10年以上年滿60歲者。不過，上述條件的前提是勞工都必須在同一公司任職，否則仍無法成就條件，也就是勞工至少在單一公司工作10年以上，才可能領到舊制退休金。

但是舊制退休金只能一次領走，不能選擇月退。

●勞退新制：

勞退新制2005年7月1日才上路，該日以後才新進職場的勞工，或是離職再受僱的勞工，一律強制適用勞退新制。至於2005年7月1日前已進職場勞工，若想由舊制換成新制，必須在該制上路五年內提出申請（亦即2010年6月30日前）改成新制，否則就只能一直適用舊制，除非換新工作，才能開始適用勞退新制。

不像勞退舊制想要領到退休金，必須在同一家公司任職至少10年，勞退新制是雇主從勞工上班日起，每月將勞工薪資6%提撥到勞工個人帳戶，勞工即使換工作，該帳戶一直跟著勞工，帳戶金額屬於勞工所有，但必須滿60歲才能領出來。

勞工在勞退新制帳戶的退休金，根據規定如果新制年資15年以下，勞工滿60歲只能一次領走帳戶的錢；但新制年資滿15年以上者，勞工可以自己選一次領走，或是按月領走。不過與勞保退休金不同的是，勞保老年年金是「勞工活多久就領多久」，但勞退新制帳戶的錢是勞工工作多久，雇主就按月提撥多少，帳戶的錢屬於定額，勞工即使按月領，領完帳戶的錢就不能再領了。

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