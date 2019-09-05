台商回台投資方案再放寬外勞聘僱 最高可增聘15％

2019-09-05 13:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



為解決台商缺工問題，行政院今年6月通過，放寬歡迎台商回流投資方案適用對象增聘外勞比率由10%增加到15%，勞動部近日已完成相關配套修法生效，其中台商可再增聘外勞比率，由10%到15%，但40%天花板未變。勞動部表示，只有電子業受惠，因為其他行業最高都已可以用到40%。

目前外勞人力採「3K五級制」，不同產業別分別可引進10%、15%、20%、25%與30%外勞。「Extra附加外勞機制」，則是繳交更多就業安定費後，可增聘5%、10%、15%外勞，但最高上限不超過40%。

去年底通過的歡迎台商回台投資方案的優惠聘僱外勞方案，訂有三年落日條款。只要符合全新設廠或擴廠達一定規模以上、投資金額達一定金額、創造本勞就業人數達一定門檻的台商，若需聘僱外勞，可適用外勞預先核配制，一年內免定期查核，同時可在原有3K5級制外勞聘僱比率，以及Extra附加外勞之外，額外再增聘10%，最高不得高於40％。

但有電子業廠商反映缺工問題嚴重，希望多繳就安費後能額外再增聘15%，達到最高40%外勞，行政院於6月通過核定，將增聘外勞比率由10%提高為15%。

勞動部表示，歡迎台商回台投資方案提出三年增聘外勞優惠措施，是在原有3K5級制聘僱外勞比率，再加上附加外勞機制(即Extra)最高15%，可再增聘10%外勞，但最高不能超過40%。目前3K五級制只有原適用10%的電子業無法用到40%。

官員說，電子業原本在3K五級制中聘僱比率為規定10%，Extra最高可多用15%，加上台商優惠增聘10%，等於最高35%。如今提高增聘比率為15%後，適用歡迎回台投資方案的電子業就可用到40%。

勞動部表示，此次放寬增聘外勞比率為15%，雖是適合所有產業，但是目前各產業即使維持原有的10%，加上Extra，最多都可用到40%，因此增加5%只對電子業有意義。此外，適用台商回台方案的增聘15%，就業安定費都是比照Extra最高級，亦即原有就業安定費2,000元再加上7,000元，也就是增聘一個外勞要繳9,000元就安費，等於要以比別的產業更高成本才能用到最高比率40%外勞。