台商回流穩 商研院：明年1月前景氣持續下滑但降速減緩

2019-09-05 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



商研院今（5）日公布最新「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，預測景氣到明年1月仍將持續下降，唯降速因投資轉旺而可望明顯減緩。商研院董事長許添財也示警表示，從各項數據資料顯示，就業、消費與金融部門轉弱，政府的景氣激勵措施亟待再加强。

商研院董事長許添財。聯合報系資料照 分享 facebook

許添財進一步指出，國內景氣下滑速度趨緩，主要受惠於台商回流，國內景氣最快六個月後可望觸底反彈，但主觀部份仍需看政府政策，客觀部分則得視經濟環境影響，不過目前全球的經濟都不太好，因此看待國內景氣的復甦，許添財表示，「值得期待，但也不能太樂觀」。

根據商研院的資料顯示，在領先指標的各子指標循環趨勢中，「實質民間固定資本形成」持續加速向上，「服務業貿易收支逆差」亦持續改善，但「運輸倉儲實質GDP」、「商業服務業僱員淨進入率」與「失業給付初次認定受理案件」均續見惡化。

商研院進一步分析，景氣循環同行指標綜合指數於去年初止升轉降，去年下半年降速加快，今年上半年降速進入高峰期，預測自今年8月至明年1月降速會更明顯減緩。

此外，商研院也發現目前各子指標中，批發零售業與金融保險業續呈溫和下降，但後者降速較前者為快。不動產及住宅服務業微微上升。服務業受僱員工人數雖僅略低於長期趨勢，但卻需注意就業市場的領先指標已有惡化跡象，恐將影響後勢。

許添財表示，目前世界經濟與政治的紛擾，後全球化長期生產力遲滯與仰賴「債務驅動」的經濟動能無以為繼，世界市場有效需求不足，國際貿易保護主義抬頭，美中貿易戰正演成長期性科技冷戰，亞洲供應鏈重組，數位經濟的起飛產生數位落差加劇等，均促使世界市場更具VUCA（volatility波動性，uncertainty不確定性，compexity複雜性，ambiguity模糊性）。

許添財進一步指出，近來台商明顯回流與生產基地加速轉移，亦顯見了價值轉換的新機會與價值創新的大挑戰。

許添財建議，唯有治本的「價值驅動」取代治標的「債務驅動」政策導向，與降本增效的數位轉型加上創新商業模式，才能突破當前生產力瓶頸，並擺脫市場規模太小與購買力不足的困境。

這對台灣長期相對落後的服務業尤顯迫切需要，若僅靠傳統的財政擴張與金融寬鬆想要提振景氣恐難克竟全功。