「流汗經濟」發燒！體育用品業產值 今年可望衝破500億

2019-09-05 10:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



「流汗經濟」發燒！經濟部統計處今（5）日公布的最新資料顯示，近年全球運動風氣盛行，健身器材需求成長，帶動我國體育用品產值擴增，2014年突破400億元，2018年升至470億元，連續3年創新高，年增8.2%，今年上半年續增15.3%，達242億元，為歷年同期新高，預估全年可望一舉跨越500億元的門檻。

此外，最新統計資料也發現，我國體育用品生產早期以高爾夫球用品為主，近年隨產業轉型升級，則以室內健身器材為大宗，2018年占47.6%，今年上半年更因成功開拓國際知名度假飯店及大型連鎖健身俱樂部市場，產值119億元，為歷年同期新高，年增34.5%。高爾夫球用品居次占23.6%，今年上半年產值年增9.7%，二項產品皆以出口為導向，且直接外銷比率達九成以上。

至於我國體育用品出口地區以美國為主，經濟部統計處指出，2019年上半年更因對美出口室內健身器材等產品大幅擴增，較上年同期成長14.4%，為近9年來最大增幅。

若依出口國家觀察，今年上半年對美國出口占五成居首，對中國大陸、日本出口各占8.7%、8.6%居次。

此外，經濟部統計處也進一步分析，美國與日本體育用品進口來源，均以中國大陸為主，但我國在美國進口市場市占率居第二，2019年上半年占13.4%，較2011年提高3.4個百分點，然在中國大陸進口市場市占率雖居首位，不過占比有下降趨勢，由2011年占47.4%降至2019年上半年35.0%。

至於2019年上半年在日本進口市場市占率10.1%居第三，較2011年提高3.6個百分點。