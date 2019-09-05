健身熱潮強攻 上半年體育用品產值創新高

2019-09-05 10:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



近年全球運動風氣盛行，帶動健身器材需求成長，台灣體育用品產值在2014年突破400億元大關，去年又升至470億元，已經連續三年創新高；今年上半年續增15.3%，達242億元再締新猷，預估全年將一舉跨越500億元。

經濟部指出，我國體育用品生產早期以高爾夫球用品為主，近年隨產業轉型升級，則以室內健身器材為大宗，去年占47.6%，今年上半年更因成功開拓國際知名度假飯店及大型連鎖健身俱樂部市場，產值119億元，為歷年同期新高，年增34.5%；高爾夫球用品居次占23.6%，今年上半年產值年增9.7%，二項產品皆以出口為導向，直接外銷比率達九成以上。

經濟部表示，近年我國體育用品出口，除了2015年及2016年隨全球景氣趨緩而下滑，其餘多呈穩定成長，今年上半年更因對美出口室內健身器材等產品大幅擴增，較去年同期成長14.4%，為近九年來最大增幅。

依出口國家觀察，今年上半年對美國出口占五成居首，對中國大陸、日本出口各占8.7%、8.6%居次。

根據統計，美國與日本體育用品進口來源，均以中國大陸為主，我國在美國進口市場市占率居第二，今年上半年占13.4%，較2011年提高3.4個百分點。