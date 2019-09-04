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BTC著眼IPO審查制度 國發會：會再檢討

2019-09-04 21:07經濟日報 記者鄭鴻達╱即時報導

台微體總經理葉志鴻今（3）日於BTC會議中提及，生技業需投入大量資金做新藥開發、臨床試驗，生技新藥開發時間動輒要3、5年，但台灣IPO審查制度跟不上國際腳步、制度過嚴，影響研發時程，也讓接收資金的時間較長。國發會回應，會再檢討鬆綁法規細節。

葉志鴻於BTC會議中表示，在台灣的生技產業，整體資本市場影響法規、人才及技術，尤其是新藥開發時間長，動輒要3、5年，需大筆資金投入研發，但台灣IPO審核嚴格，公司在有募資需求時，卻因法規卡關。

葉志宏建議調整台灣IPO流程、時間表，並與國際標準接軌。他表示金錢是生技產業的命脈，除應縮短審核時間，也應減少公司接收資金的時間。

BTC委員張鴻仁也建議，在多數國家都是民間律師審理募資案，在台灣則是由政府單位審核，因此希望能將審查制度從政府交由市場決定，如此才是資本市場的理念。

資誠會計師事務所副所長兼生技服務負責人曾惠瑾則表示，台灣的生技產業其實進程不錯，但包括在前端研發、資本市場的資金不足，且有台灣市場太淺碟的聲音。她說，台灣生技產業在IPO的家數表現不錯，但金額與規模，相對其他國家都較小。

曾惠瑾反映，生技公司需要大量資金，資金要進來時，投審會審查仍非常嚴格，很多外資會因此就走掉；希望國發基金扮演借力使力的角色，提供一些激勵措施，例如創投時若能引進許多國際投資人，是否在下一輪募資時，國發基金協助的比例就能提高。

國發會副主委鄭貞茂回應，國發基金始終是點火的角色，但有時火都點不起來，若大家籌措資金是在IPO之後，國發基金一定會提供協助，只要透過現有機制就可以。產業界在研發新藥時已在國內IPO的，若要打國際盃需要資金協助時，國發基金會對機制進行檢討。

鄭貞茂也允諾，目前規模介於2,000萬元到1億元的是透創投，國發基金打算將這塊補起來，「找不到創投可以來找我們，只要缺錢就來找我們！」只要生技產業點火點得不夠大，國發基金就要負責把火燒得旺起來，並與資本市場合作，引入更多資源。

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