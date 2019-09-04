迎台商、解決缺地 新北工業區立體化方案通過五家

2019-09-04 20:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市解決企業缺地難題，今（4）日公布首波「新北市工業區立體化方案」審理進度，通過台通光電、龍達塑膠、科定企業、先鋒高分子及德昇建設五家申請案件，均為捷運站周邊土地立體化開發。申請土地面積為1.64公頃，透過立體化方案後，預計增加樓地板面積5.4萬平方公尺；整體開發金額已投入88.1億元，其中新增投資金額達34.7億元，預計創造196.8億元產值。

新北市經發局說明，為解決台商回流投資擴廠的缺地難題，加速民間投資開發，增加就業與產值，新北市府於7月5日率先全國公告「新北市工業區立體化方案」，總計可新增超過690萬平方公尺產業空間，強化產業用地使用效能。

新北市經發局表示，3日召開首波審理會通過五件投資申請案，其中，有三家為台商回流業者之在地廠房擴建、設置營運總部，且均位於捷運場站周邊。根據經濟部全台2015年製造業及非製造業總計之年產值及員工數資料推估，未來將新增逾3,000個就業機會，創造約196.8億元產值。

新北市政府經發局長何怡明說，新北市工業區立體化方案是以新北市境內基準容積240%（含）以下之乙種工業區及產業專用區為適用範圍；位於都市計畫工業區之廠商申請立體化，新北市府將依不同申請型式或回饋金繳納，提供容積獎勵5％至50％。

何怡明指出，獎勵項目中，除與中央立體化方案同步的「新增投資（15％）」及「能源管理（5％）」外，新增設置「營運總部（5％）」，合計容積獎勵上限20％，盼藉此吸引更多營運總部及研究團隊進駐，帶領產業升級。

若廠商仍有容積需求，則可透過捐贈公益設施空間，或繳納回饋金方式取得容積額度，額度並以各該工業區基準容積之30％為上限，合併最高可達各工業區法定容積之50％。