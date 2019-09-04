展現學研實力 18特色研究中心今辦成果交流會

2019-09-04 20:07 中央社 台北4日電



科技部與教育部合作，共同補助設立65個特色領域研究中心。其中18個以解決國家重大議題或重點產業技術領域的研究中心，今天舉行成果交流與媒合，展示學研實力。

為加強國家優勢領域或關鍵技術研發，並以科技研發促解決國家重大議題，同時培育優秀年輕領導人才，科技部與教育部攜手合作，共同補助65個不同的特色領域研究中心。經過一年的發展，其中18個研究中心今日於臺大國際會議中心舉行成果交流暨產業媒合會。

科技部表示，這次參展的研究中心，研究的領域橫跨綠能科技、新材料、循環經濟、智慧製造、生技醫藥與新農業等產業，涵蓋許多國家政策重點，其中不乏有領先世界的研發專利、得過國際知名獎項，以及實際與企業技術轉移或已成立公司實際營運的成果。

科技部進一步指出，這項專案從民國107年執行至今，已培育碩博士研究生1345人、延攬相關研發人才共310人，同時於國內外重要期刊發表總計392篇論文，申請國內外專利達73件，其中44件技術轉移。

科技部說明，台灣擁有良好的研發環境與優勢人才，盼透過重點補助經費的方式，提供研究中心穩定發展機制。同時，這次活動也邀請許多產業人士共同參與，促進學界與產業界彼此對話，讓技術落地生根，同時培育年輕研究領導人才，進而使中心的研究發展與國際接軌。