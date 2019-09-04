新版數位身分證招標恐有問題？央行三點回應

2019-09-04 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



有關新版數位身分證招標，委託中央印製廠承製數位身分製別證（New eID）引發的招標一事，央行今（4）日以三點回應外界疑慮，強調採購案參照「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」辦理公開閱覽，並將在明（5）日辦理公開說明會，「絕無為某些國外大廠量身打造之情事」。

央行三點說明如下：

一、有關「中央印製廠將New eID印製工作轉包」乙節：

1.New eID預計明(109)年10月開始換發，於印製作業啟動前，本廠須依據內政部需求購入相關設備及材料；此等準備階段之設備及材料採購，並非「轉包」。

2.俟印製作業啟動後，本廠將在內政部之嚴格監督下，於廠內切實執行印製工作，不會將印製工作予以轉包。

二、有關「New eID設備及材料採購是為某些國外大廠量身打造」乙節：

1. New eID設備及材料採購尚在公開閱覽程序中，招標文件目前僅係草案文字，尚未定案；相關猜測與質疑，應無必要。

2.為使招標作業公開透明、避免爭議，本採購案參照「公共工程招標文件公開閱覽制度實施要點」辦理公開閱覽，徵求廠商及民眾意見，以作為招標文件調整、定案之參考；並將於9月5日辦理公開說明會，絕無為某些國外大廠量身打造之情事。

三、有關「中央印製廠另開標案國人個資恐外洩」乙節：

1.印製工作所需設備及材料之採購，並未涉及國人個資，相關臆測顯非事實。

2.New eID印製過程應遵循之個資及資安保護事宜，本廠定當依循內政部所訂規範辦理，除專線傳輸、資料加密、工作區域封閉、人員進出管制外，內政部亦會進行層層授權與查驗，確保安全無虞。