雖受貿易戰衝擊 龔明鑫：工具機明年將有百億元訂單需求

2019-09-04 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鄭鴻達 ╱即時報導



美中貿易戰方興未艾，行政院政委龔明鑫今（4）日評估表示，本次貿易戰對台灣影響較大的是工具機與機械業，不過經政府盤點，未來一年國內將有約新台幣100億餘元的的工具機、機械採購金額，來源包含回流台商、國營企業以及技職院校的工具機採購、更新需求。

龔明鑫表示，這波貿易戰對於台灣的工具機與機械業業者影響較大，由於工具機與機械業是製造業之母，若市場是集中在中國大陸，甚至是集中在汽車製造的，受到的衝擊會很大，主因是大陸經濟成長幅度放緩，且車市也變冷。

龔明鑫表示，對於美中貿易戰受衝擊的產業，政府有啟動因應策略，包含如工具機與機械業，經濟部有方案可協助其度過此尷尬期，經過盤點，明年這部分將有新的訂單產生，國內採購金額大約有100多億元之譜，雖與整體工具機與機械業出口無法比擬，但仍不無小補。

龔明鑫解釋，這100多億元訂單的來源，第一是因應貿易戰回流的台商，已將開始進入實質投資，也因此開始採購工具機等生產設備；第二，為技職院校20幾年來所使用的教學用工具機設備，也亟需更新，以跟上市場腳步：第三，為國營企業的生產製造，也有工具機等設備更新的需求。

龔明鑫表示，在國外，則是包含將產線從中國大陸轉往東南亞的台商，也會開始有投資設備的需求。對於上述國內需求，龔明鑫表示政府會協助供給端的工具機業者，與上述需求端協調，讓這部分的訂單需求能發揮更大效益。

龔明鑫也指出，此外，由於因應智慧工廠、智慧機械產生的新生產模式，廠商若因此有員工人力升級的需求，勞動部也有對此透過就業安定基金，提供想關訓練與金貼補住；政府除了協調法規彈性，也透過產創條例的投資抵減，鼓勵企業投入智慧製造，強化產業體質。

龔明鑫強調，儘管美中貿易戰對台灣產業的衝擊來說，整體看來還可以，但政府仍不掉以輕心，會持續關注金融市場，並對受到衝擊的個別產業、企業，包含工具機、機械產業加以關注、協助。