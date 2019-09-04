唐鳳：數位政府讓人民集思廣益 找到共識

2019-09-04 16:25 中央社 台北4日電



行政院政務委員唐鳳今天表示，讓社會團體關心的事情，成為學校教育的一部分，公私部門應向社會部門學習。唐鳳也指出，數位政府要讓人民一起集思廣益討論，找到共識與方法。

臉書（Facebook）今天宣布在台灣啟動「數位公民」培育計畫，這項全球性計畫目標是於2020年前在亞太區10個國家觸及200萬人。唐鳳受邀出席今天活動。

唐鳳致詞表示，台灣社會、經濟與公共治理部門持續緊密合作，從教育來看，要讓社會團體關心的事情，成為學校教育的一部分，公私部門應該向社會部門學習。

唐鳳指出，數位國家和創新經濟的基本想法，是以人為本，而數位政府要讓人民一起集思廣益討論，讓大家參與討論擬定公共政策，找到共識與方法。

臉書將攜手台北市電腦公會、台灣事實查核中心、弘道老人福利基金會，台灣展翅協會等公私機構夥伴，舉辦多場教學工作坊，培訓數位素養種子教師，種子教師將前往台灣各縣市進行公益宣導，協助民眾培養思辨能力，提升辨識訊息可信性的技巧。

臉書的「數位公民」培育計畫是一項全球性的計畫，與亞太區多位專家合作，將教學資源翻譯成10種語言，協助所有年齡層的網路使用者，發展使用網路時可具備的技巧與能力，目標是於2020年前在亞太區10個國家觸及200萬人。

根據臉書委託英國調查機構YouGov針對台灣民眾的數位技能進行調查，結果指出10人中有7人在網路社群中曾看過負面內容，又以假新聞、仇恨言論與詐騙訊息為大宗。此外50%以上的受訪者表示希望有更多提供協助和諮詢的網路或社群，且僅57%的受訪者認為自己能分辨假新聞。