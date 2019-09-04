影／跨國退休調查 73%自認退休金準備進度落後

2019-09-04 15:24 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 潘俊宏 ╱即時報導



富蘭克林跨國退休調查今年首度擴展到台灣民眾，結果顯示，有將近五成的受訪者把退休列為投資理財重要目的，但有73%認為退休金準備進度落後。

退休調查顯示，台灣民眾面對退休不想面對、不夠積極、不知何時開始及沒有具體計劃等「三不一沒有」現象。