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影／跨國退休調查 73%自認退休金準備進度落後

2019-09-04 15:24聯合報系攝影中心 記者潘俊宏╱即時報導

富蘭克林跨國退休調查今年首度擴展到台灣民眾，結果顯示，有將近五成的受訪者把退休列為投資理財重要目的，但有73%認為退休金準備進度落後。

退休調查顯示，台灣民眾面對退休不想面對、不夠積極、不知何時開始及沒有具體計劃等「三不一沒有」現象。

未退休者自認為退休準備落後，已退休者則是抱憾應該多存一點。

富蘭克林坦伯頓副總裁瑪麗貝.葛拉芭赫（右起）、經理人唐崢輝、經理人邱良弼。記者潘...
富蘭克林坦伯頓副總裁瑪麗貝.葛拉芭赫（右起）、經理人唐崢輝、經理人邱良弼。記者潘俊宏／攝影
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富蘭克林坦伯頓副總裁瑪麗貝.葛拉芭赫（右起）、經理人唐崢輝、經理人邱良弼。記者潘...
富蘭克林坦伯頓副總裁瑪麗貝.葛拉芭赫（右起）、經理人唐崢輝、經理人邱良弼。記者潘俊宏／攝影
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退休金
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