無預警下架《核能月刊》？台電：僅移除免費下載連結

2019-09-04 15:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



有網友在 PTT上爆料 ，台電公司已出刊 400 多期的《台電核能月刊》，突然無預警的被全面下架，遭網友批評，原來 21 世紀還有「國家機器介入學術自由的現象」。對此，台電表示，台電核能月刊只是移除其位於台電官網上的免費下載連結，讀者如有興趣，仍可至政府出品國家書店購買，而最新一期的《台電核能月刊》仍將於9月28日如期出刊。

發現《台電核能月刊》遭無預警下架，近來網友紛紛留言「難道台電核能月刊現在是禁書？」、「們總統自稱國家機器沒有時間，但國家國營企業卻有時間可以把所有核能月刊下架」、「政府已經將魔爪伸進了學術和工程界」、「難道台灣核電歷史文本真的『被消失』」…。

對此，台電表示，《台電核能月刊》經盤點為台電公司內部研究發展成果及探討運維經驗的技術資料，屬台電智慧財產，經內部檢討，已發行期數不宜再繼續免費提供下載，因此移除現行免費閱讀連結，讀者如有興趣，可至政府出品國家書店購買。

台電進一步指出，台電官網上的內容，基於資安等管理上考量，均會定期動態調整。考量到核能月刊希望鼓勵付費閱讀，因此近期移除了免費下載刊物內容的連結。

台電表示，《台電核能月刊》仍為公開發行刊物，各界如有興趣，仍可至政府出版品國家書店購買。