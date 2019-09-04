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無預警下架《核能月刊》？台電：僅移除免費下載連結

2019-09-04 15:05經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

有網友在 PTT上爆料 ，台電公司已出刊 400 多期的《台電核能月刊》，突然無預警的被全面下架，遭網友批評，原來 21 世紀還有「國家機器介入學術自由的現象」。對此，台電表示，台電核能月刊只是移除其位於台電官網上的免費下載連結，讀者如有興趣，仍可至政府出品國家書店購買，而最新一期的《台電核能月刊》仍將於9月28日如期出刊。

發現《台電核能月刊》遭無預警下架，近來網友紛紛留言「難道台電核能月刊現在是禁書？」、「們總統自稱國家機器沒有時間，但國家國營企業卻有時間可以把所有核能月刊下架」、「政府已經將魔爪伸進了學術和工程界」、「難道台灣核電歷史文本真的『被消失』」…。

對此，台電表示，《台電核能月刊》經盤點為台電公司內部研究發展成果及探討運維經驗的技術資料，屬台電智慧財產，經內部檢討，已發行期數不宜再繼續免費提供下載，因此移除現行免費閱讀連結，讀者如有興趣，可至政府出品國家書店購買。

台電進一步指出，台電官網上的內容，基於資安等管理上考量，均會定期動態調整。考量到核能月刊希望鼓勵付費閱讀，因此近期移除了免費下載刊物內容的連結。

台電表示，《台電核能月刊》仍為公開發行刊物，各界如有興趣，仍可至政府出版品國家書店購買。

台電指出，《台電核能月刊》於民國72年1月開始發行迄今，雖然已移除核能月刊位於台電官網上的免費下載連結，但核能月刊9月仍將準時出刊，發行日期為9月28日。

台電表示，核能月刊經盤點為台電公司內部研究發展成果及探討運維經驗的技術資料，屬台...
台電表示，核能月刊經盤點為台電公司內部研究發展成果及探討運維經驗的技術資料，屬台電智慧財產，經內部檢討，已發行期數不宜再繼續免費提供下載，因此移除現行免費閱讀連結，讀者如有興趣，可至政府出品國家書店購買。 圖／台電提供
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