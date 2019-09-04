綠色金融暨離岸風電發展的風險與前瞻特刊 12日發表

2019-09-04 15:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



重啟核四議題近來再度成為藍綠政營攻防戰，無獨有偶《台電核能月刊》也遭網友爆料已被台電無預警下架，在此敏感時刻，台大國發所、中經院與台灣金融研訓院將於下周舉行「綠色金融暨離岸風電發展的風險與前瞻」特刊發布記者會。難道，國家刊物的出版發行也暗藏著「核能下」、「綠能上」的玄機？

據了解，「綠色金融暨離岸風電發展的風險與前瞻」特刊發布記者會將於9月12日舉行，屆時將由特刊主編台灣金融研訓院董事長吳中書發表特刊重點議題並提出政策建議。

中經院指出，經濟部在能源轉型白皮書中規劃2025年完成4.2 GW風力發電設置目標，其中3 GW發電設置目標來自於離岸風力。

2017年1月立法院三讀通過電業法修正案，確立「綠能先行原則」。2019年4月立法院再三讀通過《再生能源發展條例》修正案，由供給面和需求面的政策制定來強化我國發展再生能源的決心，顯見國內離岸風電發展的主要考量面向已由「總體宏觀之規劃評估」轉為更為細膩的「技術施工」、「產業發展、法規制度與環境評估」以及「融資授信及風險分擔」的執行面，亟需相關實務操作的標準作業流程 （SOP） 與指引的建立。

中經院表示，儘管國內迄今已舉辦多場離岸風力發電相關發展之研討會，但仍欠缺完整書面文獻就離岸風電的總體宏觀議題以及實務操作經驗等面向進行文字、數據與資料的蒐集整理，並據此提供攸關的實務政策建議。尤其台灣特殊的海域空間、氣象天候、產業供應鏈特色，以及金融市場特性的相關法制規範、實務執行面、資料數據蒐集的文獻與標準作業流程仍有待建立。

對此，台大國發所、中經院與台灣金融研訓院聯手進行針對台灣綠色金融暨離岸風電發展的相關看法與政策建議，經濟部次長曾文生也將親自出席9月12日的「綠色金融暨離岸風電發展的風險與前瞻」特刊發布記者會，且特刊作者群，包括來自產業界與學術界的多位重要經理人及學者，於記者會當天也都將就各自領域報告離岸風電的重要議題與政策建議。

預計與談的產學專家包括有中經院博士葉長城、國立台灣海洋大學海洋事務與資源管理研究所教授邱文彥、台灣怡安（Aon）國際保險經紀人技術長林彥碩，以及德國風機製造商艾納康（ENERCON Taiwan Ltd. ）台灣總公司董事總經理黎森（Bart Linssen）等人。