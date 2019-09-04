工研院長劉文雄：發展再生能源已是全球性趨勢

2019-09-04 14:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



工研院今（4）日舉行2019 「永續能源策略國際研討會」，號召來自國內外產業界、學術界、電力公司等專家學者，分享美國德州、加州、英國與日本等先進國家發展再生能源的成功要素，希望藉由他山之石，打造台灣永續能源新未來。

永續能源是全世界共同努力的目標，世界先進國家紛紛降低對傳統發電依賴度，投入再生能源懷抱，台灣也不落人後，訂下2025年再生能源占比20%目標，但再生能源占比提高，如何解決間歇性問題維持供電穩定，是未來必須面對的挑戰。

經濟部次長曾文生指出，推動能源轉型邁向低碳能源社會發展，已成為國際主流趨勢，為了因應能源轉型帶來的挑戰，積極推動電力系統升級，維持電力品質及供電穩定度將更為迫切。

台灣以達成2025年再生能源發電占比20%為目標，為了因應再生能源間歇性問題，由台電公司推動再生能源發電預測技術、智慧電網建置，並投入新型燃氣機組更新擴建計畫，同時對電力系統調度策略進行相對應調整，經濟部也於2017年啟動區域儲能示範計畫，打造電網級儲能方案。

他說，「2019永續能源策略國際研討會」將有助於瞭解台灣未來電網因應能源轉型的需求，並促成各界溝通互動，凝聚共識，加速電力系統的持續升級與推動應用發展策略。

工研院長劉文雄表示，根據世界經濟論壇（WEF）所發布的「2018年全球風險報告」指出，未來全球可能的風險所在中，以「氣候變遷能否有效因應」列為衝擊全球的最大風險。

國際社會相當關注溫室氣體減量等議題，世界各國都認同再生能源是因應暖化的重要對策之一，為了因應再生能源發展並增加電網彈性，可從電廠、智慧電網、需量管理以及儲能多面向著手，促進再生能源的發展提升台灣經濟競爭力，並負起維護地球環境永續的責任。

台灣在能源轉型工作上，不管是政府、一般民眾、電力公司都扮演重要角色，這次研討會希望能借鏡國際經驗，加速台灣達成能源轉型的目標。發展再生能源不再是選擇題，而是全球能源的關鍵課題，必須勇於面對挑戰，共同為永續能源環境努力。