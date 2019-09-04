工研院長劉文雄：發展再生能源已是全球性趨勢
工研院今（4）日舉行2019 「永續能源策略國際研討會」，號召來自國內外產業界、學術界、電力公司等專家學者，分享美國德州、加州、英國與日本等先進國家發展再生能源的成功要素，希望藉由他山之石，打造台灣永續能源新未來。
永續能源是全世界共同努力的目標，世界先進國家紛紛降低對傳統發電依賴度，投入再生能源懷抱，台灣也不落人後，訂下2025年再生能源占比20%目標，但再生能源占比提高，如何解決間歇性問題維持供電穩定，是未來必須面對的挑戰。
經濟部次長曾文生指出，推動能源轉型邁向低碳能源社會發展，已成為國際主流趨勢，為了因應能源轉型帶來的挑戰，積極推動電力系統升級，維持電力品質及供電穩定度將更為迫切。
台灣以達成2025年再生能源發電占比20%為目標，為了因應再生能源間歇性問題，由台電公司推動再生能源發電預測技術、智慧電網建置，並投入新型燃氣機組更新擴建計畫，同時對電力系統調度策略進行相對應調整，經濟部也於2017年啟動區域儲能示範計畫，打造電網級儲能方案。
他說，「2019永續能源策略國際研討會」將有助於瞭解台灣未來電網因應能源轉型的需求，並促成各界溝通互動，凝聚共識，加速電力系統的持續升級與推動應用發展策略。
工研院長劉文雄表示，根據世界經濟論壇（WEF）所發布的「2018年全球風險報告」指出，未來全球可能的風險所在中，以「氣候變遷能否有效因應」列為衝擊全球的最大風險。
國際社會相當關注溫室氣體減量等議題，世界各國都認同再生能源是因應暖化的重要對策之一，為了因應再生能源發展並增加電網彈性，可從電廠、智慧電網、需量管理以及儲能多面向著手，促進再生能源的發展提升台灣經濟競爭力，並負起維護地球環境永續的責任。
台灣在能源轉型工作上，不管是政府、一般民眾、電力公司都扮演重要角色，這次研討會希望能借鏡國際經驗，加速台灣達成能源轉型的目標。發展再生能源不再是選擇題，而是全球能源的關鍵課題，必須勇於面對挑戰，共同為永續能源環境努力。
「2019 永續能源策略國際研討會」邀請美國德州大學阿靈頓分校電機系教授李偉仁、南加州愛迪生公司 執行總監邱維倫、英國離岸再生能源整合開發中心應用研究總監黃宗華、日本名城大學理工學部電器電子工學科副教授益田泰輔分享重要觀察。
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