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監委指勞保財務差恐2026年破產 勞長：結構該調整

2019-09-04 13:18聯合報 記者葉冠妤╱即時報導

勞動部長許銘春。本報資料照片
勞動部長許銘春。本報資料照片
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關於勞保基金即將於2026年用罄，監察院今通過調查報告，內文指勞保財務狀況岌岌可危，呼籲政府盡速推動勞保制度，補偏救弊。勞動部長許銘春受訪表示，勞保財務結構問題，本就該做調整，勞保年改法案已送入立院，勞動部會跟朝野立委一起審慎面對，財務需要撥補的時候，政府也會積極處理，讓財務健全。

監委陳小紅、王美玉、章仁香歷經9個月調查，指出2017年度勞保基金再度出現保費收支逆差，且預估勞保基金將於2026年用罄，屆時財務缺口將高達834億餘元，政府雖保證將負起最終支付責任，但因我國面臨高齡化及少子女化之人口結構變遷挑戰，財政狀況窘困，已無力再經由編列預算彌補勞保財務缺口，勞保制度的改革，已迫在眉睫。

監委更表達，制度改革愈早推動，財務改善效果將愈顯著，總統府國家年金改革委員會官方網站明示「各項退休基金收支失衡與破產在即！」呼籲勞動部應積極推動勞工保險制度相關改革，才能建構永續穩定的勞保年金制度，避免影響廣大勞工族群權益，以及其對政府的信賴。

許銘春回應，勞保的財務結構問題，本來就要做調整，勞動部也很積極面對這個問題，勞保年改法案已送到立法院，但這攸關1000多萬勞工的退休權益，朝野立委都非常審慎，未來勞動部也會跟委員一起面對問題。

許強調，政府態度是勞保財務結構要調整，一併正視勞工權益，在改革還未定案前，政府會適時撥補，像行政院支持在明年預算撥補200億元，未來也會積極面對年改法案，需要撥補的時候，政府都會積極讓財務健全。

勞保基金勞動部年金改革
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