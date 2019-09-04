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恐變匯率操縱國？林伯豐：匯率問題應以台商利益為重

2019-09-04 13:13聯合報 記者戴瑞瑤╱即時報導

台灣受惠於中美貿易戰「轉單效應」，但新世代金融基金會董事長陳冲昨天示警，若今年或明年轉單效應使得對美貿易順差增加，萬一達200億美元，可能被美國列入匯率操縱國觀察名單。對此工商協進會理事長林伯豐今(4日)指出，用匯率增加外銷是正確的方向，呼籲政府在匯率問題上應以台商利益為重，避免被列為操縱國。

工商協進會今舉行「第25屆第6次理監事聯席會議」，理事長林伯豐談到中美貿易戰轉單效應恐引發台灣被列入匯率操縱國，他表示：「這是央行對匯率運作的決定權，我認為央行會妥善對應，過去也都做得不錯。中美貿易戰對台灣損失其實很大的，我們用匯率來增加外銷是正確的方向。」

若真被列為匯率操縱國，林伯豐說：「問題碰到再來解決，希望政府可以妥善因應台商面臨中美貿易戰的損失，在匯率問題上應該以台商利益為重，避免被列為操縱國。」

另針對美國9月對中國加徵新一波關稅，林伯豐也認為，中美貿易戰應該會持續，問題會越來越嚴重，在這前提下，產業界對產業鏈的重新分配、投資地點重新安排以及企業轉型升級也都在做，特別對於市場重新安排跟人才培育也都在做，「我想台商會努力克服這問題。」

匯率貿易戰
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