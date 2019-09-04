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新北工業區立體化方案首波五家 創196.8億元產值

2019-09-04 13:08經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市今（4）日公布首波「新北市工業區立體化方案」審理進度，通過五案申請案件，包括新莊北側知識產業園區四家及泰山區一家業者，申請土地面積為1.64公頃，透過立體化方案後，將增加樓地板面積5.4萬平方公尺。另外，其整體開發金額已投入88.1億元，將創造新增投資金額達34.7億元，預計創造196.8億元產值。

新北市政府經發局說明，為加速民間投資開發，增加就業與產值，強化新北市產業用地使用效能，展現拚經濟的決心，新北市率先全國於7月5日公告「新北市工業區立體化方案」，並在3日召開第一場審查委員會，首波審理通過五案申請案件，根據經濟部全台2015年製造業及非製造業總計之年產值及員工數資料推估，未來將可創造約196.8億元產值。

新北市政府經發局長何怡明表示，「新北市工業區立體化方案」是以新北市境內基準容積240%（含）以下之乙種工業區及產業專用區為適用範圍。廠商若透過新增投資、響應營運總部、能源管理等方式申請，其新增投資均達獎勵上限，可獲15%容積獎勵。

本次有二家以營運總部，一家以能源管理，最高可獲得5%容積獎勵，配合廠商容積移轉的30%，核准總容積率近50%。何怡明說，新北市工業區立體化方案達鼓勵及嘉惠實效，盼廠商能透過方案的獎勵容積吸引更多營運總部及研究團隊進駐，帶領產業升級。

新北市政府經發局並指出，截至今年8月底，已受理共七案申請案件，申請新北市工業區立體化方案之潛在業者已達24家以上。

目前受理之土城永寧捷運站周邊工業區立體化申請案件，已針對捐贈公共托育空間進行評估規劃，積極鼓勵業者提供回饋空間使用。第一波立體化投資廠商申請之區域，全數落於捷運站周邊，實證新北市政府TOD（大眾運輸導向型）政策的發展方向，帶動城市空間改造進化。

新北市今（4）日公布首波「新北市工業區立體化方案」審理進度，通過五案申請案件，包...
新北市今（4）日公布首波「新北市工業區立體化方案」審理進度，通過五案申請案件，包括新莊北側知識產業園區四家及泰山區一家業者。圖／新北市政府提供
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