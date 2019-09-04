新北市工業區立體化 5家捷運站旁業者審過

2019-09-04 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



為強化新北市產業用地使用效能，新北市率先全國在7月5日公告「新北市工業區立體化方案」，並在9月3日召開第1場審查委員會，首波審理通過5案申請，新北市新莊北側知識產業園區及泰山區分別有4家及1家業者，都在捷運站周邊，申請土地面積為1.64公頃，推估未來將可創造約196.8億元產值。

該5案透過立體化預計增加樓地板面積5.4萬平方公尺，預估整體開發已投入88.10億元，其中創造新增投資金額約達34.65億元；參考經濟部2015年全台製造業及非製造業總計的年產值及員工數資料推估，未來將可創造約196.8億元產值。

新北市經發局長何怡明表示，「新北市工業區立體化方案」是以新北市境內基準容積240%以下之乙種工業區及產業專用區為適用範圍，今年7月5日起受理申請，另輔導業者瞭解申請流程，並提供業者各案服務諮詢窗口，積極協助企業申請並加速投資障礙排除，市府團隊7、8月間陸續辦理15場說明會。

何怡明指出，至8月底，確認申請新北市工業區立體化方案的潛在業者已達24家以上，已受理共7案申請案件，已審理通過5筆投資案。

經發局表示，本次廠商透過新增投資、響應營運總部、能源管理等方式申請，其新增投資均達獎勵上限，可獲15%容積獎勵，並有2家以營運總部，1家以能源管理，最高可獲得5%容積獎勵，配合廠商容積移轉的30%，核准總容積率近50%。