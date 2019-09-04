勞保基金大賺617億元歷史新高 仍難逃七年後破產命運

2019-09-04 12:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



攸關千萬勞工退休金的勞保基金，今年前七個月大賺617億元，收益率達9.07%，可說是歷史新高，表現一點也不遜色於外國政府退休基金。不過，勞保基金仍難逃七年後破產命運。

根據勞動基金運用局日前發布最新績效，攸關勞工退休後生活保障的兩檔退休基金「勞保基金」及「勞退基金」，表現都很亮眼，收益率都是創同期歷史新高。

其中，社會大眾關切之勞保基金今年截至7月底收益數達613億元，收益率9.07%；攸關個人投資專戶收益分配之新制勞工退休基金，收益數達1,825億，收益率8.02%。

勞保基金操作績效佳，雖有助於改善勞保基金財務，但勞保老年給付快速增加，613億元收益數猶如杯水車薪。再加上，全球金融市場在今年8月因美中貿易戰升溫而出現大幅震盪，預期勞保基金收益數將會呈下滑。

根據勞保基金最新財務精算報告，勞保50年潛藏負債持續增加至9.11兆元，財務破產年限由2015年精算的2027年提前一年至2026年，換言之，勞保破產大限，七年後到來。

勞保是在2017年首度出現收支逆差，所幸當年度基金投資盈餘足以彌平，但2018年因勞保基金收益為負數，虧損424億元，致勞保首度出現收支逆差251億元。今年勞保財務收支持續逆差，即便勞保基金今年操作績效佳，收益數最多只能挹注勞保財務一年。