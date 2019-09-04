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全台首座風能訓練中心揭牌 林佳龍：台灣隊要打世界盃

2019-09-04 10:32聯合報 記者游振昇╱即時報導

台灣首座風能訓練中心今天揭牌，交通部長林佳龍等人主持。記者游振昇/攝影
台灣首座風能訓練中心今天揭牌，交通部長林佳龍等人主持。記者游振昇/攝影
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全臺首間「風能訓練中心」今天揭牌 ，由臺灣港務公司攜手台電、臺英風電、中鋼、台船、上緯新能源等6間公司合資成立的臺灣風能訓練公司（下稱風訓公司），交通部長林佳龍說，這是台灣和國外公司合資公司，要成為最強台灣隊，打世界盃。

「風能訓練中心揭牌典禮」設在臺中港區，，交通部部長林佳龍、英國在台辦事處代表唐凱琳、臺灣港務公司董事長吳宗榮，以及離岸風電產業界等貴賓出席。

臺灣港務公司董事長吳宗榮致詞時感謝交通部的指導，以及風訓公司各股東的支持，讓風能訓練中心順利揭牌，他揭牌對於風訓公司與臺灣發展離岸風電人才培訓來說，都是相當重要的里程碑，並期許未來風訓公司不僅要逐步實踐風電產業在地人才培訓之目標，更要洞察市場動態、提供與時俱進的課程服務，才能將「風訓」這塊招牌越擦越亮。

交通部長林佳龍則表示，政府自105年起積極推動國家能源轉型，2025年要有20%的再生能源。

林佳龍說，臺灣擁有世界級的優良風場，目前通過遴選及競標的離岸風場總共有12座，風場建置與運維期間，都有相對應的技術人力需求，顯見風電產業人才培育的重要性與獨特性。同時，林佳龍也肯定臺灣港務公司近年來在港口風電業務耕耘的成果，不僅在臺北港與臺中港建造重件碼頭、旗下港勤公司與風訓公司也分別投入港勤運維與人才培育服務，扮演領頭羊角色積極參與協助離岸風電產業鏈發展。

風訓公司設立於臺中港區，引進GWO國際風能組織標準課程、提供風電產業人才在地訓練服務之精神，已於107年底成功取得GWO基礎技術訓練(Basic Technical Training, BTT)課程認證，並於今(108)年7月再度取得GWO基礎安全訓練(Basic Safety Training, BST)課程認證，成為臺灣第一家率先取得雙項GWO國際認證的訓練機構。在硬體設施部分，更是斥資逾新臺幣1億元，打造符合國際標準且全臺首屈一指的風能訓練中心，設有訓練塔架、深水訓練池、跳台等術科設備，可模擬風場各式真實環境，訓練中心自107年10月開工興建，歷經超過200多天工期，於今(108)年7月底正式完工，提供學員完整、高品質且安全的訓練環境。

風訓公司總經理蔡明格說，風訓公司所建造高21米的訓練塔架、深達3~6米的深水訓練池，高規格設施深受英國稽核顧問讚賞，風訓公司已正式招生開設BST課程，充分運用此一優質高規格場地培育風電產業在地化人才，未來將持續掌握業界需求、配合離岸風場開發建置期程，開創其他進階訓練項目，擴增營運範疇，為臺灣風電產業發展貢獻一份心力。

台灣首座風能訓練中心今天揭牌，交通部長林佳龍等人主持。記者游振昇/攝影
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離岸風電林佳龍
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