林口世大運社會住宅第2波招租 最低租金13K

2019-09-04 09:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



林口世大運選手村社會住宅今（4）日正式公告第2波招租，國家住宅及都市更新中心表示，本次提供三房型及四房型共756戶，面積從42坪到55坪，租金為13,000元到2萬元，受理申請期間為10月4日到11月12日，歡迎有意願的民眾在期間內提出申請。

國家住都中心指出，為了讓有需求的民眾都能租到理想住宅，本次特別放寬申請門檻，申請人及家庭成員平均月所得不超過51,331元即可申請。

此外，本次招租另一個特點是以電腦公開抽籤時的序號進行選屋，每一申請人僅有一個選屋序號，不再用多重身份進行選屋，減少民眾用不同身份排選屋順序的困擾。

這次僅有一般戶及優先戶二種身份類別，其中優先戶的身份條件較為特別，因此適用優惠租金。

國家住都中心表示，林口社宅提供社區安全維護、公共區域清潔、地下室垃圾集中處理、郵件包裹收送等物業管理專業服務，結合便捷的交通網絡，擁有優質的居住環境，並且推動全國首創的訪視計畫，由專業的訪視員逐戶拜訪住戶，了解入住狀況與確實需求。

國家住都中心表示，為提供更優質穩定的社區環境，社會住宅的社區皆訂有住戶管理規約與違規扣點機制，希望透過社會住宅完善的社區管理規範，讓社區住戶共同維護良好居住環境。