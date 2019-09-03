台商回流熱潮！這兩產業10月底將增僱5,400人

2019-09-03 21:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞動部今（3）日發布最新人力需求調查，預期今年10月底企業聘僱淨增加3.6萬人。勞動部表示，美中貿易紛爭未解，但部分廠商回台擴產，且隨電子產品銷售旺季及新興科技應用發展，因此企業仍有增僱員工需求。

勞動部調查企業10月底較7月底之人力需求情形，預計增加人力者占21.85%、需求不變69.17%、減少人力4.35%、無法預估4.63%；在需求人數方面，預計増加4.5萬人、減少9,000人，計淨增加3.6萬人。

若和今年7月底企業聘僱淨增加4.2萬人、及去年10月底企聘僱業淨增加3.7萬人相較，10月企業淨增加人力則顯略減，反映美中貿易戰影響全球經濟成長，致影響雇主聘僱意願。

勞動部進一步指出，10月底工業部門預計人力需求淨增加1.9萬人、服務業部門淨增加1.7萬人。

按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加1.7萬人最多。其中，電子零組件製造業淨增加約3,000人，電腦、電子產品及光學製品製造業淨增加約2,400人、金屬製品製造業淨增加約1,600人。聘僱淨增加的行業反映台商回流、擴增產能熱潮。

其是批發及零售業10月底人力淨增約4,300人，醫療保健及社會工作服務業淨增2,400人再次之。

為了解今年10月底就業市場人力需求情形，勞動部於今年7月22日至8月9日就員工規模30人以上之事業單位辦理今年第三次人力需求調查，回收有效樣本計3,107家。