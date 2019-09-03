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一夜晉升億萬富翁！「大樂透」開獎頭獎上看2.4億

貿協企業主管實戰班 前進以色列

2019-09-03 20:50經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

外貿協會董事長黃志芳親自率領32位來自國內企業高階主管及新世代領導人學員，於今(3)日參加第四期「企業高階主管實戰班」開訓典禮，並展開為期4天的精采課程。

貿協說，有別於前三期與「新加坡國立大學李光耀公共政策學院亞洲競爭力研究所」合作，本期為貿協首度攜手「以色列特拉維夫大學柯勒管理學院Lahav Executive Education （Lahav）」開課，課程主題也將跳脫亞洲觀點，著眼於以色列科技創新及新創精神，並安排學員與以色列企業家交流與實地參訪，期能幫助學員學習新創思維、提升國際視野並找出企業創新的關鍵要素。

黃志芳在開訓典禮中分享，以色列及臺灣有許多共通點，同為小國，但都能在有限的資源中創造奇蹟，以色列之所以為新創之國，關鍵在於他們不畏風險，從無到有探索各種可能性，相信臺以能結合兩國長處，在不同領域中激盪出新的火花。本次實戰班選擇在以色列開課，即是希望學員能透過本次課程，由以色列的觀點重新定義創新，董事長期許臺灣企業，不論成立時間長短，都應保有新創公司的精神，不安於現狀，才能順應數位的時代轉型，並持續成長進步。

我國駐以色列代表處張國葆大使也特別與會分享，本次課程是臺以兩國絕佳的交流及合作機會，兩國在歷史上有許多淵源，也長期在各種不同領域中互助合作，而以色列與臺灣最大的不同，即是以色列人民勇於挑戰及獨立思考的精神，希望學員透由本次課程，能跳脫傳統思維，將創新帶回臺灣，作為企業成長的動力。

特拉維夫大學柯勒管理學院Lahav行政及教務主任Udi Aharoni也表示，在以色列，爭論及不服從是常態，他鼓勵學員應不畏爭執，勇於提問及發表自己的意見，並期許學員不單把本次課程當作學術及理論的的分享，而是作為合作並共同成長的契機。

首日課程主題聚焦以色列及猶太創新精神，由Lahav資深教授群，藉由文化背景及國際局勢，帶領學員了解以國如何以創新取勝，發展成新創王國。開訓第一天的歡迎晚宴，Lahav邀請以色列企業重要人士及創業家與會交流，促進臺灣企業領導人建立與在地企業的人脈網絡，有助臺以兩國開創更多合作機會。

接下來的三天課程中，學員將繼續在Lahav教授群的帶領下探索以色列的多種創新樣貌，深入瞭解激發組織及企業轉型的關鍵要素，也將參訪當地企業，實地瞭解當地科技及新創的發展現況。本次以色列課程除第四期學員外，另有1-3期學員加入，學員多來自臺灣中大型企業，包括能源科技、創新材料、生技醫療、食品、機械製造、鋼鐵業等知名企業高階主管及新世代接班人，藉由本次課程，黃志芳也盼能強化學員之間知識的交流及人脈的建立，開創出企業拓銷國際市場的機會。

貿協第四期企業高階主管實戰班以色列開訓 一探新創王國成功之道。圖為此屆學員合影。...
貿協第四期企業高階主管實戰班以色列開訓 一探新創王國成功之道。圖為此屆學員合影。貿協/提供　
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以色列黃志芳外貿協會

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