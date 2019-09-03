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政府拚再生能源：無風、無光時，供電會拉警報嗎？

2019-09-03 20:49經濟日報 記者翁至威╱即時報導

政府喊出2025年再生能源占比達20%，經濟部能源局今（3）日表示，台電委請專家學者最新估算，2025年約須具備5.8GW（百萬瓩）的再生能源「輔助服務」，包括來自燃氣機組、水力發電以及儲能電池等，才可確保在無風、無光時，仍維持供電無虞。

環保署專案小組今日審查「雲林縣麥寮鄉設置風力發電計畫環境影響說明書」，能源局出席代表在會中向環評委員說明再生能源的輔助服務規劃。

政府規劃2025年再生能源占比達20%，不過由於再生能源具有間歇性、不易預測性等特質，企業、民眾最常提出的疑問是，當天氣無風、無日照時，供電是否會拉警報？

能源局官員表示，電網是國家公共建設，由台電負責監督管理及運行，電力系統一定要有安全運行機制，為確保再生能源穩定發展，必須搭配輔助服務配套，成為供電「即戰力」，當再生能源受限於天候狀況時，能夠立即在三分鐘內就位，補上供電缺口。

能源局表示，若假設2025年台電電力系統所有機組合計有69GW，其中20%為再生能源，經專家依據美國電力研究院（EPRI）報告估算，約需要5.8GW的輔助服務，主要分為火力、抽蓄水力發電及儲能電池等。

火力方面主要是燃氣機組，官員表示，最新型的燃氣機組具有每秒4%的升降載能力，可快速補足再生能源的電力缺口，初步估算約有4GW左右。

水力發電則以明潭、大觀發電廠為主要救火隊，初步估算約有1.5GW可供調度；剩餘部分，能源局表示，還可透過儲能電池，及以價格誘因，讓用戶減少用電的需量反應，這一塊約有0.3GW。

能源局表示，在輔助服務的機制下，2025年再生能源占比達到20%時，仍可確保供電穩定，不會發生缺電危機。

再生能源供電台電

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